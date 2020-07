Koronavirus ONLINE: 352 mrtvých v ČR. Karanténu pro Čechy zavádí Estonsko i Lotyšsko

Úřady v USA během pátku nahlásily přes 53.000 nových případů nákazy koronavirem, uvádí agentura Reuters. Ta o den dříve napočítala rekordních 55.405 oznámených infekcí, páteční součet by ale ještě mohl narůst, neboť údaj 53.483 případů byl platný ve chvíli, kdy na západním pobřeží USA do půlnoci zbývalo ještě více než šest hodin. Univerzita Johnse Hopkinse (JHU) takřka ve stejnou chvíli uvedla, že za posledních 24 hodin zaznamenala 57.683 nově potvrzených nákaz.

Sedm amerických států podle Reuters v pátek ohlásilo rekordně vysoké denní bilance, a to Alabama, Aljaška, Idaho, Jižní Karolína, Mississippi, Severní Karolína a Tennessee. "Zdá se, že virus zabíjí menší část lidí, kteří se jim nakazí. V dubnu a květnu způsoboval covid-19 až 3000 úmrtí denně a připravoval o život přibližně sedm až osm procent Američanů, u nichž byla nákaza odhalena," uvádí v nové analýze deník The New York Times (NYT).