Koronavirus ONLINE: 339 mrtvých v Česku. A u sousedů znovu zpřísnili opatření

Thajské školy pořádají nácviky, jejichž cílem je připravit žáky a studenty na návrat do školy v době koronaviru. Děti ve věku od tří let dostávají lekce hygieny, nošení roušek a obličejových štítů i společenského odstupu, než se příští týden vrátí do školních tříd, napsala agentura Reuters.