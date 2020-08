Koronavirus ONLINE: 330 nových případů v ČR. Španělsko rizikovou zemí, Řecko bez testů

Na Vysočině přibylo za posledních 24 hodin 24 potvrzených případů nemoci covid-19. Je to největší denní nárůst za několik týdnů. Podle hygieniků může jít o nová ohniska nákazy na Havlíčkobrodsku a Třebíčsku, testování tam bude pokračovat, řekl ČTK Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajských hygieniků.

„Jedno (ohnisko) je městys, možná, ještě to není potvrzené. Mělo by to být dovlečené od nějakých vodáků, relativně dlouho to v populaci sedělo, než to bylo diagnostikované. V Třebíči to byla firma, která měla 60 zaměstnanců, teď začínají chodit první údaje z vyšetření kontaktů,“ řekl Kos.