Koronavirus ONLINE: 2335 nakažených v ČR. Na Slovensko vyjíždí první vlaky

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) přineslo přehled nakažených pro jednotlivé evropské země.

#COVID19 06.06



UK 283311

ES 240978

IT 234531

DE 183678

FR 153055

BE 58907

NL 47152

SE 42939

PT 33969

PL 25419

IE 25163

RO 20103

AT 16803

DK 11875

CZ 9529

NO 8504

FI 6941

LU 4032

HU 3970

EL 2937

BG 2668

HR 2247

EE 1910

IS 1806

LT 1694

SK 1526

SI 1489

LV 1082

CY 960

MT 622

LI 83 pic.twitter.com/jhqDMg1P40