Koronavirus ONLINE: 20 194 mrtvých v ČR. Putin slíbil Zemanovi vakcíny Sputnik V

Letecká záchranná služba Armády ČR v Líních u Plzně přepravila z přeplněných nemocnic na severozápadě ČR už víc než dvě desítky pacientů s nemocí covid-19 do jiných nemocnic. Zpočátku to byli hlavně pacienti z Chebu do jihočeských nemocnic, nemocnic kraje Vysočina a do Prahy, aktuálně dominuje Ústecký kraj s transporty na Moravu, uvedl na dotaz ČTK náčelník odboru letecké a záchranné služby a urgentní medicíny v Líních Zdeněk Pašek.