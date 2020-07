Koronavirus ONLINE: 129 nakažených za den v ČR, Vojtěch chce povolat na pomoc armádu

V případě, že by turista na řeckém ostrově Korfu onemocněl covidem-19, mohl by být převezen do vyčleněného hotelu pro nakažené. Pobyt v něm by podle prezidenta Asociace hotelů Korfu Babise Vulgarise neplatil. Hotely mohou také v rámci vlastní kapacity vyčlenit místo pro nemocné.