"Chtěl bych poprosit všechny naše občany, aby nenakupovali potraviny. Aby skutečně nenakupovali potraviny," zopakoval Babiš i ve vysílání ČT. "Pěkně prosím, nenakupujte potraviny, není na to nejmenší důvod, ty obchody skutečně kolabují, tam lidi stojí do řady... tam lidi skutečně... ty pokladní to nezvládají a ty obchody budou kolabovat, takže prosím vás, nenakupujte potraviny," pokračoval.

"Nikdy nezavřeme obchody s potravinami, nikdy nezavřeme obchody s léky a samozřejmě drogerie," slíbil Babiš. "Skutečně je to důležité, protože pokud budou všichni panikařit a není na to nejmenší důvod, my jsme skutečně přijali opatření na to, abychom zabránili rozšíření toho viru," dodal premiér.