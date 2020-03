„Roušek je poměrně velká nabídka v tuto chvíli. Nicméně v řadě případů jsou to spekulanti, kteří šroubují ceny až do neuvěřitelných 1,3 eura za roušku (cca. 34 Kč - pozn. red.). My jsme schopni nakoupit zhruba za 10 či 11 korun, což je výrazně dražší, než tomu bylo před několika týdny, ale v daném kontextu je to cena ještě extrémně příznivá, protože ty běžné ceny už jsou třikrát dražší,“ uvedl také na tiskovce ministerstva zdravotnictví náměstek Prymula a mluvil o nákupu 10 milionů roušek v první etapě.

V Číně výrobní kapacity odhaduje na poměrně vysoké - zhruba milion roušek denně. O jejich nákupu se s Číňany vyjednává, aby krabice s rouškami doplnily volné místo v armádním speciálu. „Musíme počítat s tím, že i varianta použití roušek může nastat. Ne teď,“ uvedl směrem k českému obyvatelstvu.