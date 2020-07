Koronavirus ONLINE: 105 nových případů v ČR, Vojtěch chce povolat armádu a nemocná prezidentka

Někdejší právník amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen znovu nastoupil do vězení poté, co jej v květnu úřady propustily do domácího vězení kvůli obavám, že by mohl přijít do styku s lidmi nakaženými koronavirem. Americké úřady podle Cohenova právníka došly k závěru, že někdejší Trumpův důvěrník porušil podmínky, na jejichž základě byl propuštěn do domácího vězení, napsal server televize CNBC.