Debata Babiše a Pavla očima expertky na řeč těla: Jak jim do karet »hrály« ruce? A kdo ukázal převahu?

Ostře sledovaná debata Blesku přiměla kandidáty na prezidentskou funkci Petra Pavla a Andreje Babiše odpovídat na zvídavé otázky, před kamerami to jiskřilo. V bouřlivé diskuzi ale nešlo jen o mluvené slovo, stejně důležitý byl i neverbální projev, který pro Blesk zhodnotila expertka na řeč těla Eliška Landovská.

Protože oba kandidáti po celou debatu seděli v křeslech, bylo dobře vidět na jejich ruce, které v celkovém projevu „hrají“ svou zásadní roli. Ze záznamu je podle Landovské patrné, že zhruba polovinu času mají oba pánové prsty propletené před tělem.

Co takový postoj vyjadřuje? „Když se v nějaké situaci necítíme emocionálně dobře, sepneme ruce před středem těla a propleteme prsty, což se dá vyložit jako vytvoření překážky mezi sebou a ostatními lidmi,“ vysvětluje Eliška Landovská.

Držím si tě od těla...

Jasně to potvrzuje i Babišovo gesto, kdy v jednu chvíli spojí dlaně a špičky prstů míří do kamery a poté na Pavla. „Je to gesto, které se používá, chceme-li si držet protivníka takzvaně od těla,“ popisuje Landovská a všímá si i posunků jeho soka.

„Pan Pavel spojené ruce zvedá a palce míří nahoru. Je to jen krátké gesto, zato se několikrát opakuje. Dalo by se to popsat asi tak, že říká: Kroky které činím, mne dovedou k vytčenému cíli,“ míní expertka.

Landovské neušel ani moment, kdy Pavel při debatě rozpřáhne ruce dlaněmi nahoru. „Toto gesto má historický původ. Lidé si takto při setkání ukazovali, že nedrží v rukou žádnou zbraň, tudíž mají přátelské úmysly. Tímto gestem řečníci na celém světě ukazují dobrou vůli.“

Zákulisí debaty Blesku: Vysmátý Pavel, Babišův obdiv k super kníru a vzkaz pro ty, co ho nesnáší

Bez očního kontaktu, s vystrčenou bradou

Bojovnou náladu při debatě podle Landovské potvrzuje i fakt, že oba kandidáti při hovoru poněkud vystrkují bradu, což je gesto bojovníka, který věří, že uspěje. Naopak mezi sebou téměř neudržují žádný oční kontakt, což svědčí o vzájemné rivalitě. „Pan Babiš zato několikrát ukáže rukou na pana Pavla, což se používá jako zdůraznění toho, co je v dané chvíli řečeno,“ vysvětluje expertka.

Stisk ruky

Landovskou zaujal i snímek pozdravu obou rivalů. Babiš na něm objímá Pavlovu dlaň, palec jeho ruky je nahoře. „Sevření rukou je nejspíše pevnější, než je běžná norma. Ten, kdo takto objímá ruku druhého, mu dává najevo převahu,“ upozorňuje odbornice.

Expertku zaujala i vzdálenost mezi oběma účastníky debaty. „Vzdálenost mezi pány je poměrně velká, takto si podávají ruce ti, kdo si ve skutečnosti potřásat rukama vůbec nechtějí,“ uzavírá Eliška Landovská.