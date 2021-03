Kavárna Podobrazy na brněnském Zelném trhu se částečně přeměnila na zahradnictví. Kromě kávy si tam mohou lidé koupit i bylinky nebo jarní květiny. Nemohou se totiž konat farmářské trhy a pěstitelé by museli své výpěstky zaorat, takhle je mohou nabídnout zákazníkům.

Nápad se zahradnictvím vznikl zhruba před dvěma týdny. „Uvědomil jsem si, že pěstitelé nemají šanci své výpěstky prodat, a museli by je zlikvidovat, což mi přišlo líto i s ohledem na to, že supermarkety je mohou nabízet. V kavárně jsme odstranili všechny židle a stoly a částečně ji přebudovali na zahradnictví. Příští týden by tam mohly být k dispozici i sazeničky rajčat a podle vývoje počasí snad i medvědí česnek,“ uvedl majitel podniku Raed Kahwaji.

Nájem zdarma

Za místo v kavárně farmáři nic neplatí, zatím se jich tam střídá asi pět. „Chceme maximálně využít naše prostory, které musí být zavřené. Proto jsme z kavárny udělali i galerii. Máme prosklené stěny, a tak střídáme jednotlivé výstavy, které jsou otočené směrem ven a lidé si je mohou prohlédnout,“ dodal majitel.

„Zelňák“ chybí

Iniciativu vítají i zástupci městské části Brno-střed. „Myšlenka pomoci našim zemědělcům nás nadchla, rádi jsme se zapojili a pomohli alespoň při komunikaci se zemědělci. To, že právě teď nemohou být na Zelném trhu a prodávat, je pro některé až likvidační, napěstované sazenice se nedají uskladnit a prodat jindy,“ doplnila Ludmila Oulehlová, radní Brna-střed.

VIDEO: Koronavirus má katastrofální dopad na českou ekonomiku.