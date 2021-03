Kavárny marně vyhlíží konec lockdownu. V březnu řeší i veganské mléko bez příplatku

Kavárny v Česku zažívají krušné časy - hosty ve svých prostorech stále přivítat nemohou. A konec lockdownu jasný termín nemá. Navíc byl omezen pohyb lidí, takže k okénkům nezamíří již ani výletníci z jiných obcí a okresů. Provozovatelé se však snaží čas od času i nyní myslet na jiné věci, než jsou finanční trable a podniky bez zákazníků. V březnu se rozjela osvětová akce týkající se rostlinných nápojů do kafe místo kravského mléka. Bez příplatku. Zapojilo se do ní na 30 kaváren v Česku republice. Kam si vyrazit na rostlinné capuccino v době, kdy je minulostí bizarní vládní zákaz prodeje kafe s sebou?

Akci Březen, měsíc bez příplatku společně pořádají projekt Rostlinně a gastro distributor Green Heads. Chtějí, aby veganská náhrada kravského mléka byla dostupná pro všechny.

Cílem akce je podle projektové manažerky Marianny Slovákové umožnit všem zákazníkům ochutnat kávu s rostlinným nápojem, od které lidi obvykle odrazuje příplatek. „V kavárnách se totiž běžně setkáváme s příplatkem za rostlinné mléko v rozmezí 5 až 20 korun” vysvětluje Slováková s dodává: „Mnoho lidí ale trpí nesnášenlivostí laktózy, proč by takový zákazník měl za své latté platit víc?“

Březen, měsíc bez příplatku se týká třiceti Českých kaváren. Ke zrušení příplatku se zavázaly kavárny v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Znojmě, Havířově a dalších městech. Jejich seznam Rostlinně zveřejnilo na blogu.

„Ovesné mléko u nás všeobecně frčí. Lidé ho mají rádi a chutná jim. Spousta zákazníků však využila současné akce a přišla rostlinný nápoj v kávě zkusit poprvé. Věříme, že jich bude do konce března ještě daleko více a nakonec u tohoto způsobu pití kávy i zůstanou,” popisuje svou zkušenost František Nahodil ze znojemské kavárny Balance coffee & wine, která se akce účastní.

Obliba rostlinných mlék roste

Rostlinná „mléka” jsou mezi lidmi čím dál oblíbenější. „Podle průzkumu agentury Ipsos má téměř třetina Čechů v plánu do budoucna konzumovat více rostlinných produktů. Tento trend zaznamenávají i kavárny a rostlinné alternativy kravského mléka se stávají v kavárnách standardem, ale často si za ně kavárny nechávají připlácet,” píše projekt Rostlinně v tiskové zprávě.

Podle agentury Nielsen zase Češi utratili v roce 2019 za různé rostlinné nápoje 314 milionů korun, meziroční nárůst tak činil 17 procent. Za posledních deset let zájem o rostlinná mléka vzrostl o více než 330 procent. Odbyt vzrostl také v kavárnách, říká Petr Šístek z Green Heads. „Rostlinné nápoje již nejsou dominantou pouze prémiových kaváren, ale nalezneme je také v menších kavárnách a hlavně obchodech” uvedl.

Tržby v gastronomii: Pokles o 37 procent

Kavárny však stejně jako další stravovací provozy přitom zažívají těžké časy - v uplynulých 12 měsících musely fungovat asi půl roku v režimu výdejních oken a tržby oboru meziročně klesly o 37 procent. Vyplývá to z analýzy společnosti Dotykačka, jejíž pokladní systém využívá čtvrtina českých gastronomických zařízení.

Výdejní okénka jsou i nyní jedinou možností - společně s dodávkami domů. Vláda poprvé v boji proti koronaviru zakázala vstup veřejnosti do gastronomických podniků loni od 14. března.

Současná situace je podle ředitele Dotykačky Petra Menclíka likvidační zejména pro diskotéky a kluby, jejichž tržby se meziročně propadly o 76 procent. V případě hospod činí pokles v porovnání s předchozími 12 měsíci 55 procent. U restaurací propad činí 37 procent. Nejlépe situaci zvládají právě kavárny a bistra, které si v tržbách meziročně pohoršily o 19 procent.

V průběhu roku se podniky přizpůsobily

Nejtěžší bylo pro stravovací provozy první uzavření na jaře. „Na tak razantní omezení tehdy nikdo nebyl připraven. V půlce března tak ze dne na den zavřely tři čtvrtiny podniků a tržby se propadly o 87 procent. V dalších týdnech pak postupně okénka otevřelo 40 procent podniků a tržby se vyšplhaly asi na třetinu původních hodnot,“ uvedl Menclík.

V průběhu roku s pandemií a vládními restrikcemi se podniky podle Menclíka zvládly situaci částečně přizpůsobit. Do režimu výdejních okének s každou novou uzávěrou nastupují podle něj rychleji a efektivněji i díky moderním technologiím.

Restaurace, bary a kavárny na jaře po první uzávěře mohly od 11. května pustit hosty na zahrádky, od 25. května vláda povolila i provoz vnitřních prostor. Další nucené uzavření nastalo od 14. října, které trvalo do 2. prosince. Následně ale platila pro gastronomická zařízení výrazná omezení kapacity i otevírací doby. Stravovací podniky jsou znovu zcela uzavřené od 18. prosince.

Zákaz prodeje nápojů s sebou

Kavárny přitom na sklonku loňského roku postihlo nařízení, které jim zakázalo prodávat nápoje s sebou.

Zákaz kafe s sebou označil tehdy i předsedy vlády Andrej Babiš (ANO) „totální nesmyl“. „To se nedá pochopit, byla to chyba,“ řekl. „Já se za to omlouvám a budu trvat na tom, aby se to změnilo, protože není možné, aby si lidi nemohli brát kelímek s kávou,“ dodal. Nezabránil však tomu, aby bylo nadále připomínáno jako jeden z covidových přešlapů vlády.