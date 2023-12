Pekařinky se na internetu čílí nad cukrovím: Máslo, nebo tuk na pečení? Co na to známí cukráři?

Jarka Boženě nemůže přijít na jméno, protože na cukroví používá známý rostlinný tuk na pečení místo másla! Na internetových diskuzích se těsně před Vánoci rozhořely zuřivé souboje o to, s čím péci. Dokonce až tak urputné, že správci některých skupin vypínají komentáře. Co o sporu mezi hlavními vánočními surovinami soudí odborníci na slovo vzatí? Blesk oslovil cukráře i nutriční specialistku.

„Celý rok se vždycky těším, až začne boj mezi Herou a máslem...to je někdy lepší než komedie, jak se můžou ženský napadat, jaké cukroví nebo spíš z čeho, je nejlepší,“ píše například jedna z diskutujících. Zápolení mezi českými pekařinami přitom začíná už zhruba v půlce listopadu.

Zastánkyně pečení cukroví z rostlinných tuků argumentují tím, že se tak přece peklo i v minulosti v čase jejich dětství a že při dnešních cenách másla to ani jinak nejde. „Míchám máslo a margarin, ale péct jen z másla je zbytečný a úplný nesmysl,“ soudí jedna z diskutujících.

Další se také přidává na stranu rostlinného tuku. „Já jsem pekla z Hery a cukroví mám skvělé, dělala jsem z másla nepečené cukroví, a to máslo už není to, co bylo předtím,“ popisuje s tím, že na cukroví přitom koupila české máslo. „Je úplně jedno, z čeho kdo upeče cukroví, hlavně že každému to vlastní cukroví chutná,“ dodává smířlivě diskutující. Další pekařinka věčný spor máslo versus rostlinný tuk končí zvoláním: „Jsem pro příměří!“ A jak se na celý problém dívají známí cukráři? Co při své práci i v soukromí volí oni?