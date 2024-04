Zpět

Delší pobyt strávený čekáním na let do vysněné destilace většina cestujících stráví na svém chytrém telefonu Jakmile ale dojde baterka, nikdy by pak podle bezpečnostního odborníka neměli využívat nabíjecích stanic. Expert varuje před nebezpečnými hackery, kteří vám můžou přístroj zavirovat a ukrást vaše osobní data.