Tipy na víkend: Noc divadel! Vajíčkobraní, krása koní i závody trucků
Březen se s námi rozloučí chladným počasím a občasným deštěm. Na horách bude sněžit. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
Noc divadel
Noční představení, prohlídky zákulisí, workshopy pro děti i dospělé, diskuze s herci a režiséry, kostýmní a maskérské dílny a další program zažijete napříč divadly v celé republice v sobotu při Noci divadel. Kam zajít, najdete ZDE
Velikonoční akce
Velikonoční trhy a jarmarky nabízí už snad každé město. Pozadu nezůstanou o víkendu ani hrady a zámky a to přesto, že hlavní sezona začíná až o Velikonočním víkendu. Svátky jara totiž oslavují v předstihu a připravena je řada akcí. Podívat se můžete ZDE
…kam třeba vyrazit?
*Sedlčany - Velikonoční pokrmy a tradiční lidová řemesla zažijete v Městském muzeu. Plést tu můžete i pomlázky, tvořit svíčky a mnoho dalšího.
*Příbram – V Hornickém muzeu si můžete připomenout, jak svátky oslavovali březohorští havíři na přelomu 19. a 20. století. Čeká vás zde vůně pečiva, lidové popěvky, tradiční výzdoba i um tvůrců lidových řemesel.
*Plzeň - Dostaveníčko s plzeňským folklorem a tradičními řemesly si můžete dát v sobotu v selském dvoře U Matoušů v Bolevci.
*České Budějovice – Jihočeské muzeum zve na Velikonoční dny řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky tradičních řemesel, zdobení kraslic, výrobu jarních dekorací i přednášky o velikonočních zvycích.
*skanzen Zubrnice - Velikonoční výzdobu o víkendu doplní folklorní soubory, které vynesou Moranu a jaro oslaví zpěvem a tancem. Součástí budou i dílničky, pečení dobrot, divadélko, jarmark…
*skanzen Strážnice – Fašanky, fašanky, Velká noc ide. Skanzen představí v sobotu od 9 do 15 hodin tradiční fašankové a velikonoční zvyky a obyčeje ze Slovácka. Součástí programu je ukázka tradičních obchůzek i ochutnávka pokrmů a výroba kraslic a pomlázek.
*Štáblovice - Na zámku můžete zažít speciální velikonoční prohlídky plné jarních dekorací, ale i živých kuřátek a králíčků. V celém zámku, uvidíte také originální zaječí, slepičí a beránkovou rodinku v životní velikosti. Průvodci vás seznámí s historií Velikonoc.
Vajíčkobraní
Putování tvrdovaječníků z Velvar na Karlův most v Praze můžete zažít v neděli od 13 hodin. Více než 400 poutníků přinese opět, stejně jako ve 14. století, velvarská vejce natvrdo. Tato tradice vychází z legendy, podle níž Velvarští dodali na stavbu karlova mostu vajíčka ale vařená. Průvodu předchází Vajíčkobraní ve Velvarech, které začíná už v pátek Vajíčkovým kongresem a v sobotu pokračuje jarmarkem a celodenní zábavou na náměstí. V neděli se Velvarští vydají pěšky i parním vlakem do Prahy. Na Vajíčkobraní naváže zahájení výstavy Velikonoční výstavy v Muzeu Karlova mostu.
Ukliďme Česko
Hlavní termín letošní jarní akce Ukliďme Česko se koná v sobotu. Akce se koná už 12 let a rok od roku má více příznivců, uklízí celé kolektivy včetně dětí. Jde o největší dobrovolnickou akci u nás. Zdarma můžete získat úklidové pomůcky, stačí se zaregistrovat na webu akce ZDE
Mistrovství v Truck trialu
Jak zdolat ten nejtěžší terén, strmé stoupání, propady, a nekonečně bahna za volantem náklaďáku uvidíte o víkendu na Tankodromu v Milovicích. Koná se tu totiž Mistrovství ČR v tomto adrenalinovém závodě.
Žatec dokořán
Velkolepě letos Žatec zahajuje turistickou sezonu. Letošní ročník bude zpestřen příjezdem unikátní parní lokomotivy zvané „Ušatá“, která vypraví speciální vlak na trase Ústí nad Labem – Žatec a zpět. Zahájení akce se koná v sobotu v 10 hodin u Chmelového majáku.
Přehlídka plemeníků
Zemský hřebčinec v Písku pořádá pro všechny tradiční přehlídku plemeníků. Pro diváky je připravený bohatý program spojený s ukázkami koní i jejich výcvikem.
Bitva u Sudoměře
Od jedné z nejslavnějších bitev našich dějin uplyne 606 let. Tehdy k rybníkům Markovec a Škaredý přitáhli s vozy husité, pronásledováni křížovníky ze Strakonic a železnými pány z Písku. Bitva u Sudoměře se odehrála 25. března 1420. V sobotu od 10 hodin se opět odehraje strhující příběh, kdy Jan Žižka s hrstkou husitů slavně zvítězí. Rekonstrukce začínají od 14 a od 16 hodin
Brnohraní
Akce pro fanoušky deskových her. Koná v brněnském Bobycentru. Hrát se bude více než 100 herních titulů v pátek od 13 do 24 h, v sobotu od 10 do 21 h a v neděli od 9 do 17 h. Přijít může každý, stačí si chtít jen hrát.
Pro modeláře
Od pátku do neděle bude Výstaviště Flora Olomouc žít velkým svátkem modelářů – interaktivní výstavou For Model. Uvidíte tu širokou škálu unikátních sbírek, moderních technologií i stavebnic. Návštěvníci se mohou těšit na funkční modely lokomotiv, závodní autodráhy, historické veterány, modely letadel, lodí, raket a spoustu dalšího.
Matějská pouť
Nejstarší pouť ve střední Evropě – Matějská se opět točí v areálu Výstaviště v Praze 7 se můžete pobavit na nejrůznějších atrakcích, pojíst pouťové speciality a hlavně se dobře pobavit a to do 19. dubna. Letos kromě mnoha tradičních zábav nabídne i tři nové velké zahraniční atrakce. Více čtěte ZDE
Prezidentské dary
Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.
Do metropole připlul Titanic
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE
Cesta kolem světa
Prožít příběh Philease Fogga, který procestoval svět za 80 dní, můžete v interaktivní zážitkové expozici na Chvalském zámku v Praze 9. Příběh výstavy je inspirovaný legendární knížkou Julese Verna. I návštěvník se tak vydá na dobrodružné putování napříč kontinenty, během něhož je čeká celkem devět tematických zastavení, které symbolizují různé kouty světa. Na jednotlivých stanovištích se řeší úkoly a hádanky, návštěvníci získávají indicie k dalšímu pokračování cesty. Zavítat sem můžete do 4. října.
Svět snů
Unikátní galerie Signal Space v Praze na Můstku nabízí „výlet“ do našich snů. Hlavním lákadlem je největší projekční sál svého druhu v Česku, kde se obraz promítá na všechny stěny i podlahu. Další dominantou je nekonečná místnost, která díky zrcadlům a 180 broušeným křišťálovým krychlím nabízí fascinující iluze nekonečného prostoru. K vidění tu bude do konce března.
Body Worlds
Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do 12. dubna 2026.
Rákosníček, Malá čarodějnice a ti další
Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.
Jaro na vsi
Tradiční výstava Jaro na vsi ukazuje v celém areálu skanzenu v Přerově nad Labem staré zvyky a obyčeje od masopustu do májů. V chalupě z Chvalovic přičichnete zabíjačce, poznáte zvláštní krajovou zábavou zvanou „šplochan“ s průvodem starých masek na konci masopustu. Můžete poznat předvelikonoční i velikonoční tradice s ukázkami starých kraslic a mnoho dalšího. Zavítat sem můžete do 19. dubna.
Nové muzeum Čtyřlístku
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
MegaBrouci
Svět hmyzu v každém jeho detailu můžete vidět na Výstavišti v Českých Budějovicích. Unikátní výstava tu představuje mnohametrové modely nejrůznějších brouků. Autor Michal Olšiak tvořil exponáty se svým týmem deset let a každý je zhotoven do nejmenšího detailu, který běžnému oku uniká. Zavítat sem můžete do 12. dubna.
Svět Pata a Mata
Interaktivní výstava dvou kutilů Pata a Mata, pro které neexistuje žádná překážka, vás vtáhne do známých příběhů a nabídne spoustu zábavy, tvoření i objevování pro děti i dospělé. Těšit se můžete na originální scény a loutky, animační dílnu, herní zónu i fotokoutek. Stačí zavítat do 1. května do Regionálního muzea v Chrudimi.
Lego retro
Pestrá přehlídka desítek originálních exponátů a tematickou expozici ucelených továrních setů ze 70. – 90. let 20. století, které připomenou zlatou éru legendární stavebnice Lego uvidíte na zámku v Moravské Třebové. Nechybí klasické řady, oblíbené motivy vesmíru, hradů , pirátů, života pod vodou či westernu. Obdivovat můžete také precizní vozidla edic Model Team a Technic, půvabný svět Belville i pohádkový Fabuland. Zavítat sem můžete do 13. dubna.
Hurvínek a Kašpárek slaví
Na 200 tradičních loutek uvidíte v Muzeu luhačovického Zálesí na výstavě Kašpárek s Hurvínkem oslavují. Slaví totiž 10 let od zápisu loutkového divadla do dědictví UNESCO a za také 100 let od vzniku loutky Hurvínka. Součástí výstavy je i interaktivní herna, kde si děti vyzkouší třeba vodění loutek. Zavítat sem můžete až do konce roku. Za Hurvínkem, Špejblem, Máničkou a Žerykem se můžete do konce května vydat i na hrad ve Strakonicích.
Historie československých hraček
Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.
60 let Večerníčku
Pavilon H Výstaviště Brno se proměnil v pohádkovou krajinu a představuje průřez pohádek před spaním pro nejmenší. Večerníček totiž slaví 60 let a na interaktivní výstavě plné známých kulis, kostýmů, animací, postav v životní velikosti a dalších exponátů se potkáte třeba s Krtečkem, Křemílkem a Vochomůrkou, Machem a Šebestovou, Dášeňkou, Cipískem a mnoha dalšími. Výstava tu potrvá do konce dubna.
Harry Potter v Brně
Na milovníky Harry Pottera čeká výstava v brněnském Letohrádku Mitrovských. K vidění budou kultovní předměty a přesné repliky z nejúspěšnější filmové ságy všech dob, čarodějnická kolej, jídelna či přípravna lektvarů. Nechybí velké množství oficiálních sběratelských edic - figurky, rekvizity, kostýmy, modely i plakáty. Svět Harryho Pottera potrvá až do 26. dubna. Více čtěte ZDE
Taje hmyzího světa
Výstavu poodhalující fascinující svět hmyzu od obřích tropických brouků přes pestrobarevné motýly, druhy s dokonalým maskováním až po tvory připomínající bytosti ze světa sci-fi otevřelo Moravské zemské muzeum v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně. Dospělí návštěvníci ocení preparované modely i velkoformátové fotografie, dětí si vyzkoušejí interaktivní prvky. K vidění jsou i akvária se živými exempláři. Výstava Bizarní hmyz potrvá do 27. září. Více čtěte ZDE
Krysáci na výstavě
Pohádkový svět smetiště, na kterém žijí krysáci Hubert, Hodan a laboratorní potkan Eda, ožívá v Domě kultury ve Frenštátu pod Radhoštěm. Prohlédnout si můžete scény oblíbeného večerníčku, který má 26 dílů a vyšel i ve dvou knihách. Zavítat sem můžete do 29. března.
Klenoty na dosah
Mistrovské detailní repliky českých korunovačních klenotů, vytvořené světově uznávaným šperkařem Jiřím Urbanem uvidíte v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. Obdivovat můžete kompletní soupravu korunovačních předmětů včetně středověkého žezla a jablka Karla IV. i Svatováclavského meče. Výstava představí také osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími. Zavítat sem můžete do 26. dubna. Více čtěte ZDE