Hon na drogového bosse skončil přestřelkou: Hořící auta a hráči prchající ze stadionu
Mexická armáda ve státě Sinaloa na severozápadě země v pátek zatkla drogového bosse, který byl na seznamu deseti nejhledanějších osob amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Podle deníku The New York Times (NYT) to oznámila mexická vláda. Fausto Isidro Meza Flores, známý také jako El Chapo Isidro, byl zatčen při dramatické operaci, které vyústila v přestřelku mezi členy drogového kartelu a příslušníky armády.
Zatčení pašeráka drog je zásadním vítězstvím pro kampaň mexické vlády proti největším zločineckým organizacím v zemi, píše NYT. Meza Flores byl jedním z nejmocnějších pašeráků v Sinaloe, kde si konflikt mezi rivalskými odnožemi stejnojmenného kartelu vyžádal tisíce životů a uvrhl tento mexický stát do bezuzdného násilí.
Mexické ministerstvo obrany v dnešním prohlášení uvedlo, že mexická armáda operaci s cílem zadržet Mezu Florese koordinovala s americkými zpravodajskými službami. Meza Flores se pro USA stal klíčovým terčem. Pozornost amerických bezpečnostních agentur vzbudil tím, že se stal jedním z předních pašeráků fentanylu do země.
Ve městě Guasave v pátek večer zavládl chaos, když armádní jednotky byly při pokusu drogového bosse zatknout napadeny. Uvedla to bezpečnostní agentura státu Sinaloa, která vyzvala obyvatele, aby nevycházeli ven a vyhnuli se hlavní dálnici spojující sever a jih státu.
Místní média informovala, že na hlavních silnicích hořely nákladní vozy a v několika čtvrtích zazněly výstřely. Na záběrech zveřejněných mexickými televizními stanicemi nad městem kroužily vrtulníky, z nichž jeden zřejmě střílel směrem k zemi.
Poté, co se ozvala střelba, byl ve městě přerušen baseballový zápas. Fanoušci se rychle ukryli v chodbách stadionu, zatímco televizní přenos zachytil hráče, jak utíkají z hřiště. Na dalším videu místní reportér informuje o událostech. Když náhle zazní výstřely, přikrčí se mezi dvěma auty.
Meza Flores vedl zločineckou skupinu Beltrán Leyva, která byla původně součástí kartelu Sinaloa. Následně založil vlastní skupinu, známou jako Meza-Flores. Organizace má podle amerických úřadů kontrolu nad produkcí a distribucí drog v částech Mexika a pašuje velké množství fentanylu, heroinu, metamfetaminu a marihuany do Spojených států.
Meza Flores byl poprvé obžalován u federálního soudu ve Washingtonu v roce 2012. V roce 2019 byl znovu obžalován a byl na něj vydán zatykač. Ministerstvo zahraničí vypsalo odměnu až pět milionů dolarů (122,3 milionu Kč) za informace vedoucí k jeho zatčení nebo odsouzení.
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