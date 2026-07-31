Tipy na víkend: Brno v rytmu samby! Neckyáda, dobývání Mělníka i oslava Keltů

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Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný.
Zdroj: Blesk.cz - Frederikke Anna Toman
O prvním srpnovém víkendu budou pokračovat tropická vedra s teplotami nad 30 stupňů. Připravte se ale i na bouřky z vedra. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsem pro vás připravili několik tipů na výlety.
První srpnovou sobotu se v Hořínském parku rozpoutá již 14. ročník akce Bitva na Mělníku aneb Čtrnáctá bitva Rytířů Mělnických. Začátek je ve 14 hodin, dvě bitvy se odehrají v 18 a ve 21 hodin. Mezitímje připraven bohatý doprovodný středověký program.
Víkend na zámku Konopiště patří tradiční Slavnosti ovocných knedlíků, oblíbeného jídla arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Na nádvoří budou k ochutnání švestkové a meruňkové knedlíky, zmrzlina Sisi a další dobroty. Prohlídky zámku obohatí scénky zaměřené na stolování šlechty.
*Zruč nad Sázavou - První sobotu se tradičně konají Historické slavnosti. Těšit se můžete na kejkle, historickou hudbu, šerm, dobový jarmark.
*Bezděz – V 11, 13 a 15 hodin předvedou šermíři na hradě ukázku bitvy z tzv. Války růží, která se odehrávala v polovině 15. století v Anglii.
*Orlík nad Humpolcem – Od pátku do neděle se na zřícenině setkají příznivci šermířů a dělostřelců. Můžete se těšit na šermování, tradiční řemesla, jarmark, střelbu z kuše, trestání na pranýři nebo na pečení chleba.
*Bouzov – Víkend je zasvěcený tradičnímu Bouzovskému mumraji, jehož součástí je i řemeslný jarmark a celodenní vystoupení šermířů a historických tanců.
*Plumlov – O víkendu se odherají šermířské turnaje s podtitulem Jak vznikají dějiny. Těšit se na můžete na bohatý program. Na zámku vystoupí sokolníci, šermíři a tanečníci historických tanců.
*Jiříkov – Na hradě Sovinci se o víkendu strhne rekonstrukce obléhání hradu švédskými oddíly v roce 1643. Chybět nebude dobové vojenské ležení nebo různá šermířská a mušketýrská vystoupení.
Na tábořišti u Kalvárie na levém břehu Otavy u mostu v Kestřanech proběhne v sobotu tradiční rýžování zlata. Kromě soutěží, školy rýžování a následného mistrovství republiky bude také doprovodný program.
V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.
Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz
Mezinárodní festival pouličního divadla v ulicích starého města v Táboře se koná celý víkend. Zažijete vzdušnou akrobacii, uvidíte představení loutkových divadel, nového cirkus i pantomimu. Letos dorazí umělci dokonce až z jižní Ameriky.
Tankový víkend ve Smržovce jsou vyvrcholením sezóny v Muzeu obrněné techniky. Připraveny jsou kázky bitev, doprovodný program i možnost svézt se tankem.
Keltský skanzen Země Keltů v Nasavrkách ožije v pátek a v sobotu příběhem udatného dobyvatele Brenna. Koná se tu Mezinárodnímu festivalu keltské kultury Lughnasad. Ožije tu keltská historie s ukázkami starodávných řemesel, hudbou, a nebude chybět ani zábava pro děti.
*Libořice u Žatce – Sraz veteránů, amerik, motorek i zemědělských strojů se koná v areálu místního zámku v sobotu od 9 do 15 hodin.
*Bohumín - Soutěž elegance historických vozidel, Memoriál Jiřího Vaňka, se vrací do Bohumína. Do hobby parku se sjede v sobotu na 150 historických a nebude chybět ani stylový doprovodný program.
*Guntramovice – Traktory a malotraktory v akci uvidíte v sobotu od 13 hodin na jubilejní 20. Traktoriádě.
Hanácká neckyáda se v sobotu opět ponese v duchu osobitých a netradičních plavidel. S netradičním plavidlem můžete dorazit do tábořiště Pádlo Morava v Horce nad Moravou. Zábava je připravena na celý den.
Atmosféra pravého brazilského karnevalu v rytmu samby, koncerty i ochutnávka specialit slibuje Brazil Fest, který se koná v ulicích Brna až do neděle.
Oslavit své narozeniny do Slavkova přijede v sobotu francouzský císař Napoleon Bonaparte, a to s celým svým dvorem. Návštěvníci mohou potkat nejen jeho, ale i panstvo a služebnictvo v kostýmech z počátku 19. století. Součástí programu budou také komentované ukázky francouzského a rakouského dělostřelectva z doby napoleonských válek.
Dřevěné městečko Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm o víkendu zaplní více než padesát kovářů a kovářek z Česka a Slovenska. Uskuteční se tam 35. ročník Dnů řemesel a setkání kovářů. Kováři budou na dvaceti výhních předvádět tradiční techniky zpracování železa, chybět nebude ani podkování koní ve fojtském dvoře.
Mezinárodní folklorní setkání Gorolski Święto neboli Horalské slavnosti proběhne o víkendu v Městském lese v Jablunkově. Páteční program je věnován folklóru Karpatského oblouku, sobota patří mládežnickému folkloru a ukázkám zvyků a vrchol je v neděli, kde se uskuteční přehlídka všech vystupujících souborů od nás, Slovenska i Polska.
Víc než 200 autentických exponátů, desítky interaktivních stanovišť a dokonalá atmosféra prostředí viktoriánského Londýna čeká na unikátní výstavě Sherlock Holmes. Výstava zároveň přibližuje i osobnost o autora, sira Arthura Conana Doyla – jeho život, inspirace i fascinaci vědou a logikou, které daly vzniknout nejslavnějšímu detektivovi všech dob – Sherlocku Holmesovi. Unikátní expozice je k vidění v Galerii Bílá labuť v Praze.
Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDE
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Legiovlak opět vyrazil na cestu po českých a moravských železnicích. Unikátní legionářské muzeum na kolejích zastaví do konce listopadu na 24 nádražích. Jestli projede i vaším městem, najdete ZDE
Z 15 milionů LEGO kostek jsou vytvořeny desítky modelů, mnoho pohyblivých, některé v životní velikosti včetně například vozu Ferrari. Modely vás zavedou do mnoha pohádek a filmu, mezi dinosaury, k vidění jsou reálné stavby z celého světa. K tomu velká herní zóna. Do OC Westfield na Černém Mostě v Praze můžete zavítat do 6. září.
Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výjimečnou výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně. K největším lákadlům patří kopie svatováclavské koruny zapůjčená arcivévodou Karlem Habsburským, kopie Řádu zlatého rouna, císařský kočár a další předměty připomínající slavnou habsburskou éru. Výstava je v běžně přístupných částech zámku, ale i v prostorách, které jsou návštěvníkům jinak skryté. Zavítat sem můžete do konce října.
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
Indiánská vesnice v Růžové na Děčínsku přibližuje celé léto život prérijních indiánů. Uvidíte zde dobově zařízená týpí, indiánské oblečení, hračky, zbraně i hudební nástroje. Můžete si zkusit lukostřelbu, hod oštěpem a tomahawkem. Každou sobotu je pak na programu show s indiánskými tanci, písněmi a divadlem.
Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE
Venkovní výstava Sochy z písku v Písku se letos koná už po dvacáté! Jubilejní edice nese téma „Otava plyne, Písek tvoří“ a nabízí osm originálních pískových soch, které propojují historii, přírodu i současný život města. Výstava je volně přístupná na tradičním místě u Kamenného mostu.
Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.
Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.
Zámek Slavkov u Brna hostí novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám. Hlavním lákadlem je virtuální postava Napoleona Bonaparte, která rozmlouvá s návštěvníky přes telefonní sluchátko. Na výstavě je i originál císařovy šavle, jeho lovecké zbraně i cestovního neceséru, který použil ráno v den bitvy u Slavkova. Výstava je otevřena denně. Více čtěte ZDE
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