Tipy na víkend: Brno v rytmu samby! Neckyáda, dobývání Mělníka i oslava Keltů

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  • Neseďte doma, vyrazte na výlet.
    Autor: Monika Rubešková - 

    31. července 2026 ● 05:00

    O prvním srpnovém víkendu budou pokračovat tropická vedra s teplotami nad 30 stupňů. Připravte se ale i na bouřky z vedra. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  jsem pro vás připravili několik tipů na výlety.

     

  • 1.

    Bitva rytířů

    První srpnovou sobotu se v Hořínském parku rozpoutá již 14. ročník akce Bitva na Mělníku aneb Čtrnáctá bitva Rytířů Mělnických. Začátek je ve 14 hodin, dvě bitvy se odehrají v 18 a ve 21 hodin. Mezitímje připraven bohatý doprovodný středověký program.

    Bitva o Mělník.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 2.

    Slavnost knedlíků

    Víkend na zámku Konopiště patří tradiční Slavnosti ovocných knedlíků, oblíbeného jídla arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Na nádvoří budou k ochutnání švestkové a meruňkové knedlíky, zmrzlina Sisi a další dobroty. Prohlídky zámku obohatí scénky zaměřené na stolování šlechty.

     

    ...a kam ještě vyrazit?

     

    *Zruč nad Sázavou - První sobotu se tradičně konají Historické slavnosti. Těšit se můžete na kejkle, historickou hudbu, šerm, dobový jarmark.

     

    *Bezděz – V 11, 13  a 15 hodin předvedou šermíři na hradě ukázku bitvy z tzv. Války růží, která se odehrávala v polovině 15. století v Anglii.

     

    *Orlík nad Humpolcem – Od pátku do neděle se na zřícenině setkají příznivci šermířů a dělostřelců.  Můžete se těšit na šermování, tradiční řemesla, jarmark, střelbu z kuše, trestání na pranýři nebo na pečení chleba.

     

    *Bouzov – Víkend je zasvěcený tradičnímu Bouzovskému  mumraji, jehož součástí je i řemeslný jarmark a celodenní vystoupení šermířů a historických tanců.

     

    *Plumlov – O víkendu se odherají  šermířské turnaje s podtitulem Jak vznikají dějiny. Těšit se na můžete na bohatý program. Na zámku vystoupí sokolníci, šermíři a tanečníci historických tanců.

     

    *Jiříkov – Na hradě Sovinci se o víkendu strhne rekonstrukce obléhání hradu švédskými oddíly v roce 1643. Chybět nebude dobové vojenské ležení nebo různá šermířská a mušketýrská vystoupení.

    Středověké slavnosti na hradech a zámcích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Rýžování zlata

    Na tábořišti u Kalvárie na levém břehu Otavy u mostu v Kestřanech proběhne v sobotu tradiční rýžování zlata. Kromě soutěží, školy rýžování a následného mistrovství republiky bude také doprovodný program.

    Rýžování zlata v Kestřanech.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Bedekr Blesku po hradech a podhradí

    V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.

    Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz

    Bedekr Blesku vás tentokrát vezme na výlet po českých a moravských hradech a do jejich podhradí.
    Autor: Blesk

  • 5.

    Komedianti v ulicích

    Mezinárodní festival pouličního divadla v ulicích starého města v Táboře se koná celý víkend. Zažijete vzdušnou akrobacii, uvidíte představení loutkových divadel, nového cirkus i pantomimu. Letos dorazí umělci dokonce až z jižní Ameriky.

    Komedianti v ulicích Tábora.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 6.

    Tankové dny

    Tankový víkend ve Smržovce jsou vyvrcholením sezóny v Muzeu obrněné techniky. Připraveny jsou kázky bitev, doprovodný program i možnost svézt se tankem.

    Tankový den ve Smržovce.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Festival Lughnasad

    Keltský skanzen Země Keltů v Nasavrkách ožije v pátek a v sobotu příběhem udatného dobyvatele Brenna.  Koná se tu Mezinárodnímu festivalu keltské kultury Lughnasad. Ožije tu keltská historie s ukázkami starodávných řemesel, hudbou, a nebude chybět ani zábava pro děti.

    Keltský svátek v Nasavrkách.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Veteráni v akci

    *Libořice u Žatce – Sraz veteránů, amerik, motorek i zemědělských strojů se koná v areálu místního zámku v sobotu od 9 do 15 hodin.

     

    *Bohumín - Soutěž elegance historických vozidel, Memoriál Jiřího Vaňka, se vrací do Bohumína.  Do hobby parku se sjede v sobotu na 150 historických  a nebude chybět ani stylový doprovodný program.

     

    *Guntramovice – Traktory a malotraktory v akci uvidíte v sobotu od 13 hodin na jubilejní 20. Traktoriádě.

    Setkání veteránů v Bohumíně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 9.

    Hanácká neckyáda

    Hanácká neckyáda se v sobotu opět ponese v duchu osobitých a netradičních plavidel. S netradičním plavidlem můžete dorazit do tábořiště Pádlo Morava v Horce nad Moravou. Zábava je připravena na celý den.

    Hanácká neckyáda.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 10.

    Brazílie v Brně

    Atmosféra pravého brazilského karnevalu v rytmu samby,  koncerty i ochutnávka specialit slibuje Brazil Fest, který se koná v ulicích Brna až do neděle.

    Brazil Fest v Brně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

     

  • 11.

    Napoleon slaví

    Oslavit své narozeniny do Slavkova přijede v sobotu francouzský císař Napoleon Bonaparte, a to s celým svým dvorem. Návštěvníci mohou potkat nejen jeho, ale i panstvo a služebnictvo v kostýmech z počátku 19. století. Součástí programu budou také komentované ukázky francouzského a rakouského dělostřelectva z doby napoleonských válek.

    Napoleon přijede do Slavkova.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 12.

    Kováři v městečku

    Dřevěné městečko Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm o víkendu zaplní více než padesát kovářů a kovářek z Česka a Slovenska. Uskuteční se tam 35. ročník Dnů řemesel a setkání kovářů. Kováři budou na dvaceti výhních předvádět tradiční techniky zpracování železa, chybět nebude ani podkování koní ve fojtském dvoře.

    Kováři v Dřevěném městečku v Rožnově pod Radhoštěm.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 13.

    Horalské slavnosti

    Mezinárodní folklorní setkání Gorolski Święto  neboli Horalské slavnosti proběhne o víkendu v Městském lese v Jablunkově. Páteční program je věnován folklóru Karpatského oblouku, sobota patří mládežnickému folkloru a ukázkám zvyků a vrchol je v neděli, kde se uskuteční přehlídka všech vystupujících souborů od nás, Slovenska i Polska.

    Horalské slavnosti v Jablunkově.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 14.

    Sherlock Holmes Exhibition

    Víc než 200 autentických exponátů, desítky interaktivních stanovišť a dokonalá atmosféra prostředí viktoriánského Londýna čeká na unikátní výstavě Sherlock Holmes. Výstava zároveň přibližuje i osobnost o autora, sira Arthura Conana Doyla – jeho život, inspirace i fascinaci vědou a logikou, které daly vzniknout nejslavnějšímu detektivovi všech dob – Sherlocku Holmesovi. Unikátní expozice je k vidění v Galerii Bílá labuť v Praze.

    Unikátní výstava odhaluje tajemství Sherlocka Holmese.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 15.

    Poklady Přemyslovců

    Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDE

    Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný.
    Zdroj: Blesk.cz - Frederikke Anna Toman

  • 16.

    Legiovlak na cestách

    Legiovlak opět vyrazil na cestu po českých a moravských železnicích. Unikátní legionářské muzeum na kolejích zastaví do konce listopadu na 24 nádražích. Jestli projede i vaším městem, najdete ZDE

    Legiovlak opět obráží česká nádraží.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 17.

    Výstava kostek

    Z 15 milionů LEGO kostek jsou vytvořeny desítky modelů, mnoho pohyblivých, některé v životní velikosti včetně například vozu Ferrari. Modely vás zavedou do mnoha pohádek a filmu, mezi dinosaury, k vidění jsou reálné stavby z celého světa. K tomu velká herní zóna. Do OC Westfield na Černém Mostě v Praze můžete zavítat do 6. září.

    LEGO výstava v Praze na Černém Mostě.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 18.

    500 let Habsburků

    Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výjimečnou výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně. K největším lákadlům patří kopie svatováclavské koruny zapůjčená arcivévodou Karlem Habsburským, kopie Řádu zlatého rouna, císařský kočár a další předměty připomínající slavnou habsburskou éru. Výstava je v běžně přístupných částech zámku, ale i v prostorách, které jsou návštěvníkům jinak skryté. Zavítat sem můžete do konce října.

    Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 19.

    Muzeum Čtyřlístku

    Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.

    V Doksech na Českolipsku otevřeli zcela nové Muzeum Čtyřlísktu.
    Autor: ČTK / Radek Petrášek

  • 20.

    Indiánská vesnice

    Indiánská vesnice v Růžové na Děčínsku přibližuje celé léto život prérijních indiánů. Uvidíte zde dobově zařízená týpí, indiánské oblečení, hračky, zbraně i hudební nástroje. Můžete si zkusit lukostřelbu, hod oštěpem a tomahawkem. Každou sobotu je pak na programu show s indiánskými tanci, písněmi a divadlem.

    Indiánské vesnice v Růžové na Děčínsku.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 21.

    Kult svatých těl

    Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE

    Baltazar 950 hodin práce
    Autor: Blesk:Zbyněk Schnapka

  • 22.

    Sochy z písku

    Venkovní výstava Sochy z písku v Písku se letos koná už po dvacáté! Jubilejní edice nese téma „Otava plyne, Písek tvoří“ a nabízí osm originálních pískových soch, které propojují historii, přírodu i současný život města. Výstava je volně přístupná na tradičním místě u Kamenného mostu.

    Sochy z písku v Písku.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 23.

    Historie československých hraček

    Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.

    Retro hračky uvidíte v Muzeu Komenského v Přerově.
    Autor: ČTK / Peřina Luděk

  • 24.

    Brno policejní

    Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.

    Výstava Brno policejní v Technickém muzeu.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 25.

    Volá Napoleon

    Zámek Slavkov u Brna hostí novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám. Hlavním lákadlem je virtuální postava Napoleona Bonaparte, která rozmlouvá s návštěvníky přes telefonní sluchátko. Na výstavě je i originál císařovy šavle, jeho lovecké zbraně i cestovního neceséru, který použil ráno v den bitvy u Slavkova. Výstava je otevřena denně. Více čtěte ZDE

    Jedním z hlavních magnetů expozice je virtuální císař Napoleon Bonaparte. S návštěvníky mluví přes sluchátko česky, francouzky, německy a anglicky.
    Autor: Hynek Zdeněk

    Fotogalerie
    61 fotografií
    Kováři v Dřevěném městečku v Rožnově pod Radhoštěm.
    Kováři v Dřevěném městečku v Rožnově pod Radhoštěm.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

     

     

     

     

     

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Býk
Bude vám sice po ránu trochu chybět energie, ale s tím se srovnáte. Ostatně čeká vás hromada práce, kterou za vás nikdo neudělá. Nenuťte své blízké do ničeho, co je jim proti mysli. Jestli chcete doma vymalovat, tak si na to sjednejte řemeslníka.
Blíženci
Jupiter s Neptunem vás bude krmit touhou po větší nezávislosti, což není pro váš vztah zrovna dobrá zpráva. Ještě je čas si dát pět a pět dohromady. Nic není tak horké, abyste museli říci ano či ne ještě dnes. Nenechte si nic nabulíkovat od souseda.
Rak
V profesní oblasti a kariéře je pro vás dnešek výzvou. Věci totiž získávají kýžený spád, mohou vznikat úspěšné, výhodnější smlouvy a pracovní projekty spojené se zahraničím. Mars s Merkurem vám dodají energii potřebnou k odstartování vašich plánů.
Lev
Jste velmi aktivní a brilantně se to odráží ve vašich vztazích s rodinnými příslušníky. Vaše děti se mohou těšit na lavinu zajímavých prožitků. Žádné lenošení, ale činorodost, báječná nálada a chuť začínat s něčím novým, to na vás potomci zbožňují.
Panna
Jste sice skvělí spouštěči projektů, ale v jejich realizaci by to už mohlo pokulhávat. Důraz musíte klást na to, abyste měli dost kvalifikovaných zaměstnanců nebo spláčete nad výdělkem. Pokud se vám do podnikání nechce, radši se mu obloukem vyhněte.
Váhy
Vaše soustředěnost a píle při práci vám přinesou úspěch. Zaměřte se prostě na každý detail a pracujte na tom, abyste v kolektivu vynikli. Jen tak se vyšvihnete do pozice, o kterou máte zájem. Je jasné, že budete mít konkurenci, ale s tou si poradíte.
Štír
Jste až moc upřímní a spontánní, což ne každému vyhovuje. Dnes budete ale taky kritičtí a budete své ironické šípy mířit zatraceně přesně. Žijete přítomností, což není špatné. Včerejšek je pro vás minulost a budoucnost nejasná. Dnešek si užíváte.
Střelec
Nadbytek síly, kterou dnes budete disponovat, jasně v konečném důsledku značí, že máte tvrdohlavou, neústupnou povahu. Hodně důležité je pro vás hmotné zázemí, rádi se obklopujete hezkými věcmi a dokážete ocenit luxus. To se dneska znova potvrdí.
Kozoroh
Jako idealisté si libujete ve filozofii a baví vás zkoumat názory jiných lidí. Dá se u vás dnes vypozorovat zajímavý vzorec chování, jak rychle vzplanete, tak rychle ochladnete, abyste mohli znovu vzplát. Asi to nevíte, ale ničíte tím hlavně sebe.
Vodnář
Intelekt většinou vítězí nad citovou stránkou vaší povahy. Rádi flirtujete a stejně rádi vítězíte, což se vašemu oficiálnímu protějšku líbit samozřejmě nebude. Zkuste se vcítit do jeho kůže. Pomůže vám to najít jistou rovnováhu, koketování zanecháte.
Ryby
Myšlením jste spíše tradicionalisté, avšak vaše povaha je proměnlivá jako letní bouřkové počasí. Ryby nejsou změnám, natožpak dobrodružstvím moc nakloněné. Máte spíše konzervativní povahu. Právě dnes vám proto mohou uniknout drahocenné příležitosti.