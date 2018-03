Vynesla soudkyni z Ficova Smeru nahoru korupce? „Spojila se s mafií čongrádyovců“

Jankovská měla brát úplatky ve spojitosti s mafiánskou skupinou čongrádyovců. Potvrdil to spolupracovník zavražděného mafiánského bosse Petera Čongrádyho s tím, že zločinci připravili o majetek rodinu trenčínského podnikatele. O případu v rámci demonstrace Za slušné Slovensko v Trenčíně promluvil syn okradeného podnikatele Rafael Janíček. Mafie prý spolupracovala s místní policií i soudy, jednou z podplacených soudkyň měla být právě Jankovská.

Janíček o korupci

„Moje rodina nemůže mluvit o žádné tragické smrti, setkali jsme se ale s krutými výhrůžkami. Doplatili jsme na aroganci moci a justiční mafii, o které se v tisku sice často mluví, ale nikdo proti ní ještě nezakročil. Skuteční zločinci zastávají ty nejvyšší posty ve státní správě,“ nechal se slyšet Janíček na trenčínském pódiu.

Všechno začalo před šesti lety. „Do domu vnikli policisté a zbili otce, nikdy jsem ho takhle neviděl. Nechápal jsem, co se děje. Obrátilo nám to život naruby a navždy nás to poznamenalo,“ řekl. Jankovskou obvinil z toho, že otce poslala do vazby a umožnila tak mafiánům, aby se zmocnili jejich majetku. „Část našich peněz šla přímo do jejích kapes, vydláždila si tak cestu až na ministerstvo,“ komentoval to Janíček. Jankovská ale jeho obvinění odmítá.

Jankovská obvinění popírá

„Už šest let stále dokola opakuju, že s čongrádyovci nemám nic společného. Nejsem jejich příbuzná, nikdy jsem s nimi nemluvila, ani mě nikdy nikdo z nich nekontaktoval,“ sdělila reportérům z Denníku N Jankovská. Státní tajemnicí pro ministerstvo spravedlnosti se stala v roce 2012, do té doby pracovala na krajském soudě v Trenčíně. Dodala také, že si není vědoma toho, že by se na ni někdo z mafiánské organizace odvolával.

„S panem Čongrádym jsem nikdy nepřišla do kontaktu,“ prohlásila Jankovská. Peter i Ľuboš Čongrádyovi se sami o Jankovské nikdy nezmínili. Oba jsou už po smrti, Peter byl zastřelen v roce 2004 a jeho bratr Ľuboš vypadl z okna během dovolené v Dominikánské republice v roce 2011. Spojitost mezi nimi by ale mohla existovat, upozornili novináři. Manžel Jankovské pochází ze stejného města, kde vyrůstal i Peter Čongrády.

Podnikatel Ondrej Janíček obvinil Jankovskou z korupce:

„Před soudem vypovídal jak můj manžel, tak jeho rodiče, kteří působili jako pěstouni. Čongrádyho ale nevychovali ani ho neznali,“ uvedla. O Čongrádym je známo, že vyrůstal v dětském domově a mohl se teoreticky dostat do pěstounské péče, kterou poskytovali rodiče manžela Jankovské, ale nestalo se tak. Státní tajemnice se brání tím, že pokud by měla vazby na mafii, nikdy by přece neprošla bezpečnostní prověrkou, ona má navíc tu nejvyšší.

Janíček během svého projevu obvinil z korupce také soudce Josefa Janíka, který v případu jeho otce rozhodoval. Janíček chtěl nechat Janíka vyšetřovat, ale Ústavní soud to nepovolil. Sám Janíček byl už navíc odsouzen za hanobení soudce Janíka. Stejnému obvinění čelí i v případě Jankovské a jejího švagra soudce Roberta Jankovského.

Svědectví na videu

Média mají však k dispozici dvě videa týkající se Janíčkova případu. Na tom prvním vypovídá jeho otec Ondrej a popisuje, jak ho mafie připravila o všechno. Na druhém hovoří Michal Vida, který vysvětluje fungování trenčínského podsvětí v 90. letech, kdy mafii šéfoval Čongrády. Vida přiznává, že on sám byl součástí této skupinky. Janíček dodal, že obě videa předal Generální prokuratuře.

Výpověď Čongrádyho spolupracovníka:

Na Janíčkovu kauzu si vzpomíná i bývalá ministryně spravedlnosti Lucia Žitňanská. Obdržela jak dopisy, tak disk s oběma záznamy, přiznala, že si je ani nepustila. „Myslela jsem, že prokuratura nebo Úřad speciální prokuratury to už má,“ uvedla. Doplnila také, že o tom mluvila s Jankovskou a ta že se vyslovila o tom, že chce na Janíčka podat trestné oznámení za pomluvu. Případem se zabýval i předchůdce Žitňanské Tomáš Borec.

Jankovská oznámila, že byla vyšetřovaná kvůli podezření z korupce, případ byl ale uzavřen. „Podle mě bylo vše řádně prošetřené,“ řekla.

Mafiánské praktiky

Vida ve své výpovědi popsal, jak od Ondreje Janíčka získali jeho podnik. Podnikateli se v roce 2000 ve dražbě podařilo získat restauraci Fatima, netušil, že o ni má zájem i mafiánský boss Čongrády. Pár dní nato podnikla policie v restauraci razii, podnikatele zbili a okradli ho. Nakonec Janíčka a jeho partnera Josefa Strelčíka zatkli.

Záměrem mafie podle Vida bylo udržet oba muže ve vazbě, dokud zločinci nedonutí Janíčkovu ženu, aby restauraci převedla na Čongrádyho. Na všem s nimi prý spolupracovala tehdejší trenčínská soudkyně Jankovská, měla za to dostat tři miliony korun. Tuto částku potvrdil ve videu Vida, ale také Ondrej Janíček.

Podnikatel a jeho partner strávili ve vazbě 15 měsíců, po jejich propuštění je Čongrády vydíral a vyhrožoval, že nechá zabít jejich rodiny, pokud mu restauraci nepostoupí. „Tehdy už nám bylo všechno jedno, byli jsme pod tlakem policie, soudů i mafiánů a s Josefem jsme se restaurace vzdali,“ řekla Ondrej Janíček.

Co bylo po Čongrádyho smrti?

Kdo převzal podnik po mafiánově smrti? Restaurace Fatima nyní patří společnosti, v jejímž čele stojí manželka ředitele Národní protikorupční jednotky NAKA Roberta Krajmera. Ten je skrze ni napojen na Norberta Bödöra, syna podnikatele Miroslava Bödöra, který byl také několikrát obviněný z daňového podvodu a korupce, ze všech obvinění se ale vyvlékl. Této propojenosti si všiml i Kuciak, který také upozorňoval na problém justiční mafie.