Vražda Kuciaka: Kiska jedná o rozpuštění vlády, Kaliňák má padnout v pondělí

Slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák by měl v pondělí podle informací agenturny SITA podat demisi. Ve funkci by ho měla nahradit současná státní tajemnice resortu Denisa Saková. Na Kaliňáka byl největší tlak na demisi po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Politická krize na Slovensku tedy pokračuje a prezident Andrej Kiska během těchto dní dál jedná se stranami o rozpuštění vlády a možných předčasných volbách, do země rovněž přijela v reakci na novinářovu smrt delegace z Evropského parlamentu. Ráno navíc někdo ohlásil, že v budově parlamentu je bomba, s největší pravděpodobností to byl planý poplach. Smer pro jistotu přeložil svou tiskovku do jiné budovy.

O mafii se vědělo už dlouho

Prezident Kiska oznámil, že Slovenská informační služba (SIS) dávno věděla o činnosti italské mafii v zemi, v její spojitosti byla podle všeho několikrát zmíněna i milenka a asistentka premiéra Roberta Fica Mária Trošková. Kiska řekl, že on i ministři o tomto faktu byli zpraveni. Média uvádějí, že je nepochopitelné, proč tedy Fico trval na tom, aby ho Trošková doprovázela na důležitá jednání, jako byla například schůze s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

SIS činnost mafie zaznamenala a vyhodnotila ji jako státu nebezpečnou a okamžitě informovala prezidenta a vládu. Šéf informační služby Anton Šafárik řekl, že ministři o všem věděli. Jak je se tedy lidé, o kterých je známo, že mají vazby na zločince, dostali až ke spolupráci s premiérem? ptají se novináři. Na tuto otázku se zatím nikdo neodvážil odpovědět a ministři mlčí a nikdo nechce přiznat chybu. Místo toho se vláda hádá, kdo za to tedy může. Pokud vyjde najevo, že se o mafii vědělo už za vlády premiérky Ivety Radičové, bude Fico jakoby z obliga.

Ficova Mária na schůzce s Merkelovou. Němci byli ostře proti: Věděli o vazbách na mafii?

I kdyby tomu tak bylo, je třeba vzít na vědomí, že Radičová byla u moci dva roky, Fico je v čele vlády už 10 let. Dalším rozdílem je to, že Radičové nedělala společnost žádná Trošková.

Bortí se Ficovi vláda?

Smer představil svého kandidáta na post ministra kultury, je jím Erik Tomáš. Nahradí Marka Maďariče, který po vraždě Kuciaka odstoupil. Podle médií je to dobrý řečník a mistr manipulace a intrik. Dlouhé roky působil jako mluvčí ministra vnitra Kaliňaka, který oznámil svou demisi, i premiéra.

Tomášova nominace ale vyvolala zděšení, nemá ani vkus, ani dostatečné vzdělání, aby mohl být dobrým ministrem kultury. Lidé z kulturní sféry to považují za urážku. S oznámením o Kaliňákově demisi je možné, že se Ficova vláda začíná bortit. Kaliňákovu výměnu požadovali také koaliční partneři Smeru Most-Híd a Slovenská národní strana.

