„Milion Čechů bez práce, mizerné mzdy.“ Podnikatel popsal fatální dopady Czexitu

Už během dvou nebo tří let po případném odchodu Česka z EU by tuzemské firmy pocítily potíže s prodejem svého zboží do zahraničí. Začaly by kvůli tomu propouštět zaměstnance a tuzemské mzdy by stagnovaly nebo rostly jen velmi pomalu. Je o tom přesvědčen podnikatel a šéf asociace firem Karel Havlíček. „Ať se na to díváme zleva nebo zprava, byl by to ekonomický debakl. A nejvíce by na to doplatili lidé s nižšími příjmy a drobní střadatelé,“ uvedl Havlíček v rozhovoru pro Blesk Zprávy.

Odhadem až milion Čechů by se mohlo ocitnout bez práce, pokud by Česko přestalo být součástí Evropské unie. Důvod je prostý – o české zboží by byl v zahraničí menší zájem, protože by bylo dražší. A firmy by na to reagovaly tak, že by propouštěly nebo nezvyšovaly mzdy. Na pracovním trhu by zavládla nejistota, lidé by tolik neutráceli a to by se zpětně promítlo do výdělků firem.

Momentálně totiž přibližně 80 procent českého exportu směřuje do EU, z toho zhruba třetina do Německa. A snadné obchodování by Czexit do značné míry „pohřbil“. „Závislí na EU jsme prakticky všichni, i když to tak na první pohled nevypadá. Jsme otevřenou ekonomikou. Tratili by jak exportéři, tak dodavatelé a subdodavatelé. A ve finále i zaměstnanci,“ řekl ve Studiu Blesku Karel Havlíček z Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR).

Konec stability na trhu práce

Podle něj by takový vývoj ohrozil současný trh práce v Česku, který je nestabilnější v celé EU. „Mohli bychom se dostat až čtyřnásobek dnešní nezaměstnanosti, takže bychom zde v podstatě měli milion nezaměstnaných. To jsou poměrně fatální dopady,“ uvedl Havlíček s tím, že by se to brzy projevilo také na mzdách.

Havlíček je přesvědčen, že by se rovněž snížil zájem o tuzemské zboží, jednoduše proto, že by lidé měli méně peněz nebo méně finanční jistoty. A tím by firmy také trpěly.

„Jednoduše by nebyla takový kupní síla. Platy by asi neklesaly, ale rozhodně by nerostly tak rychle, jako dnes. Mzda v Česku roste proto, že rostou investice, exporty a spotřebitelská poptávka. Když lidé mají práci, nebojí se utrácet a to má vliv na to, že roste HPD. A v tuto chvíli vliv EU na to, že rostou mzdy, je naprosto zásadní,“ říká Havlíček s tím, že Česko by to přežilo, ale za cenu úbytku blahobytu.

„Debakl pro méně vydělávající Čechy“

Odchod z EU by způsobil oslabení koruny a všichni střadatelé by přišli o nemálo úspor. „Zásadně by se zdražilo jakékoliv dovozové zboží a opět bychom v zahraničí byli jako chudí příbuzní,“ varoval s tím, že například na zahraničních dovolených bychom si nemohli dovolit tolik, co doposud. „Ať se na to díváme zleva nebo zprava, byl by to ekonomický debakl. A nejvíce by na to doplatili lidé s nižšími příjmy a drobní střadatelé,“ uvedl Havlíček.

V podnikatelském sektoru by sehrálo roli i to, že by se výrazně omezily investice všech zahraničních subjetů, protože bychom pro ně byli méně důvěryhodní. Česko by přišlo nejen o evropské fondy, ale také peníze soukromých investorů. „Jen z Německa tady máme 5000 drobných, středních i velkých investorů,“ podotkl podnikatel.

Firmy z kola ven

A nepříznivý dopad by mělo také případné opětovné zavedení cel pro Česko. Právě obchodní zóna v EU totiž cla mezi členskými státy zrušila. „V tu chvíli to firmy činí méně konkurenceschopné. Fakticky by to znamenalo, že české výrobky zdraží, “ řekl Havlíček s tím, že další zdražení by představovala složitější příhraniční logistika.

„Byl by to dvojitý knockout. A v současné době se hraje o každé procento i půl procento, protože trh je konkurencí nabitý. Takže zdražení výrobků o pár procent by pro mnohé firmy znamenalo odchod z kola ven,“ dodal v rozhovoru.