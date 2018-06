Zpět

Na 50.000 návštěvníků přišlo v sobotu do bývalého vojenského újezdu Brdy na tradiční Den pozemního vojska Bahna 2018. Akce, na které se prezentuje to nejlepší, co zejména pozemní vojsko má a umí, se na bývalém tankodromu konala po devětadvacáté. Pro diváky byl připravený sedmihodinový program s dynamickými i statickými ukázkami moderní armády, historické vojenské techniky či historických bojových akcí z let 1918, 1938 a 1968. Akce se účastnila s ukázkami také například policie či hasiči.