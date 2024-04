Návrat bývalé moderátorky: ČT v Ostravě má nově vést Gabriela Lefenda, Karas odchází

Výběrové řízení na ředitele studia České televize v Ostravě vyhrála mluvčí zdravotnické skupiny Agel Gabriela Lefenda, která dříve v ostravské ČT řídila zpravodajství. Do tendru se přihlásilo devět uchazečů včetně dosavadního šéfa studia Miroslava Karase, ten ale neuspěl. Uvedl to dnes server Mediář, kterému to potvrdila Lefenda.