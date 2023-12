Přibývá stížností na on-line tržiště. Inspekce popsala, na co si dát pozor

Česká obchodní inspekce (ČOI) za letošní rok eviduje vyšší desítky stížností spotřebitelů na provozovatele on-line tržišť, tzv. marketplace. ČTK to řekl mluvčí ČOI František Kotrba. Stížnosti se týkají pochybení, jako jsou chybějící návody v českém jazyce, komunikace v cizím jazyce, účtování v cizí měně, chybějící kontakty, nedoručené prodejní doklady nebo uvádění cen bez DPH.

V zákoně o ochraně spotřebitele je od ledna 2023 vymezen pojem on-line tržiště jako služby, využívající software, který umožňuje spotřebitelům uzavírat na dálku smlouvy s jinými obchodníky nebo spotřebiteli. Podle ČOI je důležité, aby spotřebitel před uzavřením smlouvy věděl, s kým smlouvu uzavírá a jaké povinnosti má prodejce a provozovatel on-line tržiště a zda se na smlouvu uplatní práva spotřebitele vyplývající z evropských předpisů.

„Objednáním zboží dochází k uzavření smlouvy přímo mezi nakupujícím a prodejcem, nikoliv provozovatelem on-line tržiště, případnou reklamaci tedy spotřebitel řeší s prodejcem zboží,“ upozornil Kotrba.

Zásadní je podle něj vědět, kdo je prodejcem, a tedy jaká práva i třeba při řešení reklamací spotřebitel má. Zda je, či není chráněn spotřebitelským právem, respektive kdo a v jakém rozsahu je odpovědný za plnění smluvních povinností. „Pokud tyto informace spotřebitel nezíská ještě před uzavřením smlouvy, neseznámí se s obchodními podmínkami, může pro něj být objednávka riziková,“ varoval.

Při nákupech na on-line tržištích, tzv. marketplace, by lidé měli být opatrní i podle Sdružení obrany spotřebitelů. „Zbystřit by měl kupující především tehdy, pokud má být zboží dodáno ze země ležící mimo EU nebo od prodejce nesoucí čínský či jinak netypický název, protože případné náklady na vrácení zboží do ciziny mohou převyšovat jeho samotnou cenu a nemusí tam vůbec být příznivá vymahatelnost práv spotřebitele,“ upozornila předsedkyně sdružení Alena Máčová.

Některé webové stránky se podle ní snaží navodit u spotřebitele dojem, že nakupuje na klasickém e-shopu. „Tito spotřebitelé se pak o skutečné povaze webu dozvědí až tehdy, když se vyskytnou nějaké problémy s doručením zboží, odstoupením od smlouvy či s reklamací. Záhy zjistí, že musí všechny tyto problémy řešit s prodávajícím, kterým jsou nezřídka prodejci z třetích zemí. Domoci se svých nároků vůči takovým subjektům pak bývá složité,“ řekla.

Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) jsou rizikové nákupy přes on-line tržiště, která lákají spotřebitele na atraktivní ceny. „Někdy se tyto tržiště tváří jako běžný e-shop a nepozorný spotřebitel si ani nevšimne, že jde o zboží ze zemí mimo EU,“ uvedla Petra Milcová z MPO.

Rostoucí počty dotazů eviduje i Svaz obchodu a cestovního ruchu. „Lidé jsou překvapení z omezování záruční lhůty ze dvou let třeba na šest měsíců a z nutnosti zaslat reklamované zboží někam do ciziny. Pro některé je problémem i komunikace v cizím jazyce,“ doplnil prezident svazu Tomáš Prouza. Mnoho lidí podle něj nepřemýšlí nad tím, díky čemu všemu může být nabízená cena nižší, a podceňují riziko, že třeba budou muset výrobek reklamovat.