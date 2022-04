Stávka na „pracáku“? Úředníci chtějí přidat, vyhlásili pohotovost. Jurečka nabízí jednání

Odboráři z úřadů práce chtějí 1. května vyhlásit stávkovou pohotovost. Kvůli náporu na úředníky a zdražování požadují ještě letos zvýšení platů. Vyzvali ministra práce Mariana Jurečku (KDU-ČSL) k jednání o řešení nejpozději do konce května. Zástupci odborových organizací z úřadů se na tom shodli dnes na jednání v Praze, řekl ČTK předák Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář. Stávková pohotovost je hraničním nástrojem, uvedl dnes na twitteru Jurečka. S odbory chce jednat v pátek ráno, vypětí úředníků si je vědom.

Už dřív ministr řekl, že případný růst platů bude záviset na vývoji rozpočtu. Premiér Petr Fiala (ODS) po posledním zasedání tripartity uvedl, že vláda opatření ke zmírnění dopadů inflace zváží.

„Zástupci odborových organizací úřadů práce rozhodli o vyhlášení stávkové pohotovosti. Je to důsledek neochoty problém úřadů práce řešit, vláda a ministerstvo práce s nimi nejednají,“ uvedl Bednář. Podle něj odborářky a odboráři zvolili pro vyhlášení stávkové pohotovosti symbolicky 1. máj jako svátek práce. Na reakci a zahájení vyjednávání chtějí vyčkat do konce května. Podle představ odborů by se výdělky měly v dalších měsících zvýšit tak, aby neklesla jejich reálná hodnota.

„Mé dveře jsou vždy otevřené, stačilo napsat či zavolat a požádat o jednání,“ uvedl dnes ministr Jurečka ke kritice ze strany odborů. Možnost vyhlášení stávkové pohotovosti označil za hraniční krok. „Vnímám vypětí zaměstnanců úřadů práce, dlouho nikdo neřešil jejich přetížení,“ doplnil. Jurečka dnes také připomněl, že už schválil navýšení sumy na odměny pro úředníky.

Úřady práce čelí nyní náporu žadatelů o různé podpory. Vyřizují humanitární dávku pro uprchlíky, solidární příspěvek na ubytování běženců pro české domácnosti či příspěvky na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc kvůli zdražování energií. Podle odborů se úřady potýkají s velkou fluktuací. Už dřív jim chyběla zhruba desetina pracovníků. Zaměstnanci jsou také na nemocenské. „V úřadech práce to bobtnalo už delší dobu. Mladí zaměstnanci nastupují za 18.000 či 19.000 korun hrubého. Lidé, kteří vyhrají výběrové řízení, měsíc po nástupu odcházejí,“ popsal šéf úřednických odborů. K jednání vyzval premiéra a ministra práce koncem března, podle předáka dopis zůstal bez odpovědi.

Úředníkům se pro letošek plat zmrazil stejně jako pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím. Policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb se zvedl základ výdělku neboli tarif od ledna o 700 korun. Učitelé si polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent. Inflace v březnu meziročně vzrostla o 12,7 procenta. Odbory mimořádné navýšení výdělků ve veřejném sektoru požadovaly už 12. dubna na tripartitě. Premiér pak uvedl, že kabinet možná opatření ke zmírnění zdražování zváží, k plošným krokům ale přistupovat nechce. Podle předsedy vlády si Česko nemůže dovolit „roztáčet dál a dál inflační spirálu“ a je potřeba mít na paměti, že i dobře míněné opatření může inflaci ještě posílit. Jurečka podotkl, že podstatné je, aby lidé v Česku měli práci a nezaměstnanost zůstala nízká. Už dřív řekl, že o platech je připraven jednat, záležet bude ale na vývoji rozpočtu.

Podle takzvané systemizace, která upravuje počet pozic, je od ledna v úřadech práce zhruba 11.660 služebních a 640 pracovních míst. Podle odborů byl průměrný plat na služební místo v úřadu práce ve srovnání s platem na ministerstvech a v ostatních úřadech loni nejnižší.