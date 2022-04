Ano, od letošního ledna je to možné. Pokud teď v dubnu požádáte zpětně, měl by vám nárok na dávku vzniknout i za letošní leden, únor a březen.

Doporučuji vám si požádat o příspěvek na bydlení. Invalidní důchod se započítává do příjmu, ale příspěvek na péči ne. Takže pokud vaše maminka pobírá kromě příspěvků na péči i důchod, započítávaly by se vám jako příjem pouze částky odpovídající invalidnímu důchodu vás obou. Záleží, jaké máte náklady na bydlení. Pokud je třetina vašich společných příjmů vyšší, než náklady na bydlení, nárok byste neměli. Pokud vám třetina příjmů nestačí na pokrytí nákladů, nárok na příspěvek by vám měl vzniknout.

Pokud máte nájemní smlouvu, tak si samozřejmě můžete zažádat o příspěvek na bydlení. Při výpočtu nároku se bere v potaz váš příjem a vaše náklady na bydlení. V případě, že vaše jedna třetina příjmů nestačí na pokrytí nákladů, tak by nárok na příspěvek měl vzniknout. Do nákladů se počítá nájemné, poplatky za služby, což je odvoz odpadu, centrální vytápění, vodné, stočné, elektřina, plyn. Jednou za 12 měsíců je potřeba doložit vyúčtování služeb. Pokud vám majitel vyúčtování nechce vystavit, tak úřad práce má možnost požádat ho o vystavení sám. Majitel nebo pronajímatel bytu je povinen ze zákona vyúčtování vystavit.

Manželovi je 85 let, mně je 82 let. Oba máme rakovinu. Máme různá omezení, už nemůžeme ani chodit ven, já už ani nezvládám vařit. Co máme dělat?

Mamince bude 78 let, je po covidu. Má další závažná onemocnění a bez péče rodiny by nemohla fungovat. Nezvládá si ani uvařit. Může si zažádat o přípěvek na péči?

Pečuji o dceru, které je 33 let a teď jsem jí konečně našla chráněné bydlení, takže si budu muset začít žádat úřad práce o zaměstnání, tak bych chtěla vědět, co mě čeká.

Záleží, kolik vám je let, do 50 let máte nárok na podporu v délce 5 měsíců. Pak můžete žádat o sociální dávky, třeba příspěvek na bydlení nebo příspěvek hmotné nouze.

Synovi je 42 let, dal výpověď v práci, jak dlouho bude brát podporu a kolik to bude dělat, má docela pěknou výplatu.

5. Hypotéky - Michal Neubauer

Jaký očekáváte vývoj hypoték a také cen nemovitostí? Chci si brát se ženou hypotéku, ale nevím, jestli si ji brát teď, nebo ještě počkat.

Nejdřív řeknu svůj názor. Očekávám, že v následujícím roce, roce a půl, budou hypotékové sazby ještě stoupat. Předpokládám, že přes šest procent, k sedmi procentům se v příštím roce dostat mohu. Sazby tedy budou růst, pokud jde o ceny nemovitostí, budou stoupat, ale rozhodně ne tak strmě, jako v předchozích letech. Pokud dojde k poklesu, tak třeba okolo 5 procent. V ČR se málo staví a změna stavu nebude okamžitá, takže zájem o bydlení bude stále. Lokálně mohou ceny klesat, ale rozhodně ne v Praze a okolí.

Je mi 55, mám dlouhodobou zaměstnaneckou smlouvu, nemám dluhy a chtěl bych si vzít hypotéku. Je to reálné?

Reálné to samozřejmě je, otázkou je, jak vysokou hypotéku a na jakou dobu splatnosti. V tomto věku dostanete hypotéku na deset, patnáct let, takže splátka bude vyšší. Zkuste si najít na webu nabídky bank na splatnost 10 až 15 let a uvidíte, jestli předpokládaná měsíční splátka je pro vás únosná.

Je mi 45 let a chtěla bych si vzít hypotéku na byt v Praze, přibližně pět milionů. Jsem vdaná, jsem zaměstnanec, ale nemám nemovitost, kterou bych mohla ručit. Mám ale dospělé děti, mohly by případně hypotéku převzít, nebo spoluručit. Je nějaká možnost, že bych mohla hypotéku dostat?

Když si kupujete byt na hypotéku, ručíte přímo tím bytem, takže není podmínkou, že musíte mít jinou nemovitost, kterou byste hypotéku zajistila. Takže ke koupi bytu budete potřebovat mít naspořeno 20 % celkové částky a na zbytek si můžete vzít hypotéku. Co se týče dětí, můžete vzít do hypotéky i děti, pokud už vydělávají, podpoří to vaši finanční stránku a některé banky by mohly vzít děti v úvahu a nabídnout i delší dobu splácení.

Žádala jsem si s manželem o hypotéku a pak přišel šok, zjistila jsem, že jsem v registru dlužníků. Bylo to pro mě překvapení, musela jsem docela složitě zjistit, o jaký dluh šlo, a zjistila jsem, že jde o nedoplatek 120 Kč za telefon. Byl to dluh starý mnoho let a navíc byl už uhrazen, nicméně jsem v tom registru. Nevím, jak dlouho tam budu, a jaký je další postup.

Ze zkušenosti, banky nechtějí financovat dlužníky, kteří mají opakované problémy, ale pokud jde o jednorázový dluh, který už je uhrazený, já osobně bych to nevzdával, vysvětlil bych, jak to vzniklo, doložil bych, že je dluh uhrazen. Takže bych počkal, a pokud je toto jediný problém a banka vám hypotéku odmítla schválit, oslovil bych jinou banku už rovnou s tím, že je tam takový problém a zeptal bych se, jak se k tomu staví už od začátku.

Jak vidíte trend zvyšování sazeb? Rád bych si teď vzal hypotéku, ale když vidím ty sazby… Je naděje, že ještě půjdou dolů? A jak je to se stoprocentními hypotékami?

Začnu první otázkou. Od příštího týdne půjdou úrokové sazby výrazně nahoru a přiznám se, že v horizontu jednoho, jednoho a půl roku nevidím šanci, že by sazby klesly. Moje doporučení je zajít ještě tento týden do nějaké banky a dohodnout se tam. Lepší je mít v ruce nabídku, než váhat a za 14 dní mít tu nabídku mnohem nevýhodnější. V tuhle chvíli platí nová vyhláška, kdy žadatelům starším 36 let by banky měly půjčit maximálně 80 % hypotéky. U mladších je hranice 90 %. U manželů je to nastavené tak, že mohou žádat společně, takže pokud jeden z nich je do 36 let, vztahuje se na pár ta 90% hranice.