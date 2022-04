V režimu dodavatele poslední instance (DPI) nadále zůstává 5604 domácností u plynu a 13 880 domácností u elektřiny. Většina z nich má čas změnit dodavatele do 14. dubna, poté se dostanou do neoprávněného odběru a hrozí jim odpojení. Na tiskové konferenci to dnes uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).