Česko bojuje s drahou elektřinou, a také s drahým plynem! Vyhlídky na levnější energie jsou prakticky v nedohlednu. „Pravděpodobnost, že by šly ceny energií dolů, je hodně malá,“ říká ekonom Lukáš Kovanda. Na co si dát pozor? A co byste měli vědět v souvislosti s energiemi?

Buď si sáhnete hlouběji do kapsy, nebo začnete šetřit. Podle odborníků nám peněženku zbytečně vysávají nejen drahé energie, ale i plýtvání. Přitom ušetřit se dá na mnoha místech a mnoha způsoby. Skokově teď stoupnou ceny za energie těm, kterým končí třeba tři roky stará fixace. Stejně jako u čerpací stanice kontrolujete cenu paliva, stejně tak pravidelně kontrolujte i cenu plynu či elektřiny. Pokud se vám zdá drahá, koukněte se u konkurence, jakou nabízí cenu.

S přechodem k jinému dodavateli vám často nový dodavatel pomůže. Přejít můžete obvykle nejpozději 6 týdnů před koncem smlouvy na dobu určitou. Pokud víte, že vám smlouva končí třeba až za dva roky, nechte si poradit od seriózního dodavatele, jestli se třeba vyplatí zaplatit pokutu za předčasné odstoupení. U smluv na dobu neurčitou záleží na výpovědní lhůtě, která bývá 2 až 3 měsíce.

Rychlá cesta k úsporám: Zkontrolujte spotřebiče

SVÍCENÍ

I když svícení a chod domácích spotřebičů dělá v celkovém součtu elektřiny asi 10 až 20 procent, lze ročně ušetřit pár tisíc. Začněte u úsporných žárovek. Každou starou, třeba i postupně, nahrazujte LED žárovkou. I když je o něco dražší, má dlouhou životnost a třeba jen pětinovou spotřebu.

VAŘENÍ

Víte o tom, že indukční desky mají oproti sklokeramickým deskám až o 45 % větší úsporu? Myslete na to, až budete kupovat novou.

TOPENÍ

Předělat vytápění domu je samozřejmě finančně náročné. Ale zamyslete se… Už jen jeden stupeň dolů může znamenat další tisícovky ročně. Především ale zapomeňte na přímotopy. Takový žrout má být v domácnosti jen jako záložní zdroj.

LEDNIČKA A MRAZÁK

Spotřebiče, které máte v zásuvce nonstop. Až budete chtít nové, porovnejte si energetické štítky. Nízká spotřeba vám dorovná obvykle menší rozdíl v nákupní ceně.

PRAČKA A MYČKA

Pouštějte je s rozumem. Pokud máte noční proud, použijte odložený start a umyjte nádobí či vyperte v noci.

POČÍTAČ

Máte doma herní počítač nebo stolní PC? Počítejte s tím, že si vezme více elektřiny. Pokud nechcete zavírat všechny prohlížeče, použijte režim spánku. Spotřeba je minimální.

Vyberte správného dodavatele

Jedním z hlavních bodů je výběr vhodného dodavatele. Zjistěte si u svého dodavatele, kdy vám končí smlouva na elektřinu nebo na plyn, a porovnejte si ceníky jednotlivých společností. Často se liší i o stokoruny a ročně můžete ušetřit několik tisícovek jen změnou dodavatele.

Pozor na burzovní ceny

Mnoho dodavatelů v poslední době nabízí dodávku energií za cenu, která přímo odráží aktuální vývoj na burze. Zdá se to pěkné, ale... Ne všichni zákazníkům vysvětlí, že se cena těchto produktů může v krátké době zvýšit o stovky procent.

„Pro dodavatele jsou tyto produkty výhodné. Téměř nic u nich neriskují a marži mají jistou,“ říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ. Místo ceníku s jasnými částkami se tak spotřebitel může spolehnout jen na vlastní odhad, jak se burzovní ceny budou vyvíjet. Dejte si na to pozor.

Fixovat, nebo nefixovat?

Většina dodavatelů energie nabízí smlouvu na dobu neurčitou, anebo smlouvy na 2, případně 3 roky za tzv. fixní, neměnné ceny po celou dobu trvání kontraktu. Jednoznačná odpověď, jestli na víceletou smlouvu přistoupit, neexistuje.

Například po krachu Bohemia Energy mnoho dodavatelů uvázalo zákazníky na několikaleté smlouvy. Jak se později ukázalo, bylo to za vyšší ceny, než které byly v lednu v novém ceníku na dobu neurčitou.

Co na to ekonom?

Lukáš Kovanda z Trinity Bank: „Situace je nyní nevyzpytatelná. Energie budou pravděpodobně dále zdražovat, neboť tomu nahrávají všechny okolnosti. Záleží i na vývoji konfliktu na Ukrajině. Pravděpodobnost, že by šly ceny dolů, je malá. Fixovat ano, ale na kratší dobu, třeba na rok. Jak to bude s cenou za tři roky, to je ve hvězdách.“

Co dělat při krachu dodavatele?

Loni v říjnu zkrachoval energetický gigant Bohemia Energy a několik menších dodavatelů. Do problémů se tak dostalo více než 900 tisíc odběratelů elektřiny nebo plynu. Do podobné situace se může dostat každý. Co v takovém případě dělat?

■ Zachovejte chladnou hlavu O dodávku elektřiny nebo plynu rozhodně nepřijdete. Postará se o to tzv. dodavatel poslední instance (DPI). Ten se vám za pár dní ozve a dostanete od něj základní informace včetně ceny, za kterou vám bude energie dodávat. Sami do té doby nemusíte dělat nic.

■ Co znamená zkratka DPI? Dodavatel poslední instance (DPI) je státem určená firma, která automaticky nastupuje místo končícího dodavatele. Můžete u něj být maximálně půl roku. Takovou dobu máte na to, abyste si sami aktivně našli nového dodavatele. Přejít k němu můžete bez jakékoliv pokuty. DPI jsou v případě elektřiny ČEZ Prodej (většina ČR), E.ON Energie (jižní části ČR) a Pražská energetika (Praha a blízké okolí). V případě plynu to jsou Innogy Energie (většina ČR), E.ON Energie (Jihočeský kraj) a Pražská plynárenská.

■ Kolik u něj zaplatíte? Často jde o vyšší sumu, než jste platili u řádného dodavatele. Opak však není vyloučen. DPI pro vás totiž zajistí energie za cenu, která by měla být odrazem ceny na velkoobchodní burze.

Proč stále rostou ceny energií?