Podle mluvčí Úřadu práce ČR Kateřiny Beránkové je to ale nesmysl. „Úřad práce ČR se od těchto fám distancuje. Veškeré své služby klientům poskytuje, a to jak v oblasti nepojistných sociálních dávek, tak v oblasti zaměstnanosti,“ zdůraznila.

Rodičovský příspěvek vyplácí stát všem bez ohledu na předchozí zaměstnání nebo výši výdělků. Podmínkou je trvalý pobyt a bydliště, tj. veškeré vazby rodiče i dítěte v Česku. Rodič na něj má nárok po skončení peněžité pomoci v mateřství. Pokud nesplní podmínky pro nárok na »mateřskou« (např. studenti či nezaměstnaní), získá rodičovský příspěvek hned od narození dítěte na základě podané žádosti. Celkem jde získat 300 000 Kč a brát je až do 4 let věku dítěte.

● nad 50 do 55 let – 8 měsíců

● do 50 let – 5 měsíců

6. Získat hypotéku je těžší

Získat hypotéku je od 1. dubna výrazně složitější. Nejenže se zvýšily úrokové sazby, ale pro celý hypoteční trh začala platit nová pravidla, která nastavila Česká národní banka. Hypotéku zjednodušeně řečeno nedostane nikdo, komu by příliš zasáhla do rodinného rozpočtu. Navíc musí mít zájemce o vlastní bydlení naspořenou určitou částku. Méně přísné limity mají pro získání vlastního bydlení mladí lidé ve věku do 36 let.

Co se změnilo: Změny se týkají především maximální výše hypotéky, výše možného zadlužení a výše úvěru k hodnotě nemovitosti.

LTV – poměr výše hypotéky k ceně nemovitosti Lidé starší 36 let, kteří chtějí hypotéku, si budou muset přidat větší podíl vlastních prostředků. Banka jim od dubna bude moci půjčit maximálně 80 % hodnoty nemovitosti (pro žadatele mladší 36 let maximálně 90 %).

DTI – poměr celkového zadlužení k výši ročního příjmu Hodnota DTI nebude smět překročit hodnotu 8,5. V případě žadatelů ve věku do 36 let budou pravidla mírnější a hodnota DTI bude moci být až 9,5.

DSTI – poměr splátky k měsíčnímu příjmu Ukazatel DSTI (platí pro splátky všech úvěrů) nesmí nově přesáhnout hranici 45 %. U lidí pod 36 let nesmí ukazatel DSTI přesáhnout hranici 50 %.

Změny v sociálních dávkách: Otcovská, ošetřovné i pěstounská péče

délka: 02:16.64 Video Změny v sociálních dávkách: Otcovská, ošetřovné i pěstounská péče Videohub