Hodně zájemců, málo prodejců. Tak se dá shrnout situace na trhu s nemovitostmi. „Začíná být problém s nedostatkem nemovitostí k prodeji. Poptávka meziročně vzrostla o zhruba čtvrtinu a zájem je stále velmi vysoký,“ potvrzuje realitní odborník Zdeněk Štourač ze společnosti RE/MAX G8.

Zájemců přibývá, chat ubývá

Vysoký zájem ale znamená i vysoké ceny. „Zájem o chalupy roste posledních několik let, což odráží i ceny. V roce 2017 se průměrná chalupa prodávala za méně než milion korun, dnes je průměrná cena o polovinu vyšší,“ upozorňuje odborník. A pád cen je v nedohlednu. „Z dlouhodobého hlediska pokles cen v zajímavých oblastech nepředpokládám. Je to také dáno tím, že je ještě více zájemců, než tomu bylo doposud,“ dodává.

Aukce žene ceny vzhůru

Na průměrnou chatu v nižší cenové kategorii (do milionu) se podle makléřů ozývají někdy i desítky zájemců. Makléři proto často pořádají aukce, při kterých vítězí nejvyšší nabídka. Majitelé sice jásají, ale zájemci se musí smířit s tím, že kupní cena se vyšplhá výš, než byla původně inzerovaná.

Rvačka je o cokoli

Ruina k rekonstrukci nebo chata na samotě už nejsou při prodeji nedostatkem. „Dříve byly vyhledávány nemovitosti po rekonstrukci, ve skvělém technickém stavu k okamžitému využívání. Dnes lidé více dbají na okolí, přírodu a více se prodávají nemovitosti před rekonstrukcí,“ popisuje Štourač.

Kupci mají většinou tři základní požadavky – vlastní pozemek, krásnou přírodu a co nejmenší okolní zástavbu. A co bylo dříve nedostatkem, stává se předností. Nebývalá poptávka je po chalupách v odlehlých koutech republiky.

Pozemek to (ne)řeší

Nedostatek vhodných nemovitostí vede řadu lidí k nákupu pozemku, na kterém si vysněnou chajdu postaví. A jsou kvůli tomu dokonce schopni si koupit nestavební pozemek. Jenže to může být problém. „Záleží, co z pozemku dělá nestavební. Ne vždy se dá vše změnit. Ale pokud to všechny ostatní kritéria umožňují, tak na základě opodstatněné žádosti a splnění všech podmínek s trochou štěstí lze změnit i dosavadní územní plán. To je však na dlouhý časový horizont,“ vysvětluje odborník.

Co udělat před koupí?

✔ ověřte územní plán lokality

✔ zjistěte možnost zasíťování pozemku (ověření kapacity a možnosti připojení na sítě, pokud tam nejsou)

✔ navštivte s projektantem stavby příslušný stavební úřad „Zjistěte jejich výklad. Tedy co se opravdu může případně na pozemku stavět a za jakých podmínek,“ radí Štourač.

✔ seznamte se se sousedem – závažnou komplikací u pozemku může být někdy i soused, který případně bude účastníkem stavebního řízení u výstavby.

Místo Lipna míří k moři

Dramatický růst cen nemovitostí i jejich nedostatek nutí stále větší počet movitějších Čechů poohlížet se po nemovitosti v zahraničí. Podle aktuálního průzkumu Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) zvažuje koupi nemovitosti v cizině téměř 30 % Čechů. Průzkum byl sice prováděn v domácnostech s příjmem vyšším než 60 tisíc korun, přesto naznačuje určitý trend. „Téměř 60 % dotazovaných považuje nákup zahraniční nemovitosti za alternativu k »české chalupě«. Navíc pro 50 % dotázaných jde i o dobrou investici,“ řekl Jiří Šedivý, tajemník AČSS.

V rámci Evropské unie je sice koupě nemovitosti stejně snadná jako doma, jak ale připomíná Šedivý, nejde ji ale financovat úvěrem ze stavebka. Stavební spořitelny smějí totiž ze zákona úvěrovat výhradně bydlení v České republice. Nicméně na pořízení, úpravy nebo vybavení nemovitosti v zahraničí lze použít úspory třeba právě ze stavebního spoření.

Češi touží po Španělsku

Teplo, moře a nízké ceny jsou kombinace, které lákají podle výzkumu AČSS Čechy k nákupům nejvíce. Mezi těmi, kteří o této koupi uvažují, je největší zájem o Španělsko (42 %, z toho 24 % o pevninskou část, 12 % o Kanárské ostrovy a 6 % o Mallorcu), následované Chorvatskem (36 %) a Itálií (33 %).

