Celkem můžete vyčerpat částku 300 000 Kč. Rodičovský příspěvek můžete brát až do vyčerpání téhle částky nebo do 4 let věku nejmladšího dítěte. Pokud by se vám narodila dvojčátka, máte nárok na částku 450 000 Kč.

Pro účely odůvodněných nákladů na bydlení se náklady na bydlení v ubytovacím zařízení započtou pouze do výše v místě obvyklé, maximálně však do výše 80% normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře.

7. Hypotéky

Může se válka na Ukrajině dotknout našich hypoték?

Bohužel to nikdo nedokáže říct s jistotou. Asi nejvýstižnější slovo pro hypoteční trh je »nejistota«. Před válkou finanční analytici odhadovali, kdy by mohlo dojít ke změně trendu u úrokových sazeb a jejich následnému poklesu, dnes to nikdo nedokáže ani odhadnut.

Může si u nás ukrajinský uprchlík vzít hypotéku?

Zatím to není možné. A pokud by tu zůstali žít i v dalších letech, asi by neměli naspořenou potřebnou částku (dnes je to nejčastěji okolo 20-30 % ceny nemovitosti). Otázkou je, jak se k tomu postaví vláda, např. ve formě nějakých státních záruk.

Úrokové sazby stále rostou, kdy se růst zastaví? Mám si počkat na lepší sazby?

Před válkou na Ukrajině panoval na trhu názor, že příští rok by sazby mohly začít klesat. Dnes však nikdo nedokáže říci, jestli se vyplatí počkat na lepší sazby. Osobně bych doporučoval na nic nečekat, hypotéku budete splácet 20-30 let a někdy budou vyšší sazby a někdy zase nižší.

Plánuji si vzít hypotéku na rekonstrukci domu. Nemám raději počkat na nižší sazby hypoték?

Pokud si několik let říkáte, že pořádně zrekonstruujete svůj rodinný dům, asi počkat na lepší sazby můžete. Ale otázkou je, kolik dáte za stavební materiál za rok, za dva.

Splácím hypotéku, za pár měsíců mě čeká aktualizace sazby. Když jsem se dívala na aktuální nabídky (okolo 5 %), nevím, jestli budu mít na ty nové splátky. Co byste mi poradil?

Určitě se obraťte na banku, u které hypotéku splácíte. Nechte si od nich dát nabídku na další úrokovou sazbu. V letošním roce sazby spíše porostou, takže není důvod čekat. Pokud nová splátka bude nad vaše možnosti, požádejte banku o návrhy řešení. Možností je několik, sloučení splátek jiných úvěrů do jedné, přistoupení přítele/kyně do úvěru, prodloužení splatnosti (a tím snížení splátky).

