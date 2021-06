Tornádo, které ve čtvrtek 24. června, udeřilo na Hodonínsku a Břeclavsku, a silné bouřky připravily o život nejméně šest lidí. Poslední potvrzenou obětí je malé dítě, teprve dvouletá holčička. Nejvíce jsou postižené obce Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky, ale také Hodonín. Škody půjdou do desítek miliard korun, jen v zemědělství jsou za 1,5 miliardy. Statici prozatím rozhodli o zbourání 69 domů, první čeká demolice už v úterý. Katastrofa přinesla nebývalou vlnu solidarity. Češi už poslali do sbírek určených na pomoc lidem zasaženým tornádem 700 milionů. A lidé se zničenými domy by od vlády mohli dostat až pět milionů korun - dva miliony v podobě dotace a další tři ve formě zvýhodněného úvěru, uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Blesk Zprávy sledují následky řádění živlů v online přenosu.