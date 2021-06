Do sbírek na pomoc jihomoravským obcím, jež ve čtvrtek poničilo tornádo, poslali lidé k pondělí přes 700 milionů korun. Další desítky milionů pak přibyly během dne. Nejvíce peněz zřejmě vybrala Diecézní charita Brno. K 17:00 měla na účtě 197,7 milionu korun, o 25 milionů více než ráno. Částka roste také Nadaci Via, dosud vybrala přes 171 milionů. Český červený kříž vybral zatím 76 milionů. Zástupci několika neziskových organizací a nadací se dnes odpoledne sešli a dohodli se na tom, že postup při rozdělování peněz budou koordinovat, řekla ČTK za Nadaci Via Hana Sedláková. Na konkrétnějších závěrech by se měli dohodnout v úterý.

Sbírky pro konkrétní postižené osoby a rodiny vypisuje portál Donio. Kontakty na hlavní hromadné sbírky najdete na portálu Darujme.