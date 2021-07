Lidé, kteří kvůli tornádu přišli o střechu nad hlavou, mají nabídky ubytování z blízkého okolí i vzdálenějších míst. Většina jich ale chce zůstat v domovské obci, kde je čekají opravy domů, případně musí stavět prakticky od základů. Jako provizorium na potřebnou dobu by mohly posloužit mobilní domy, řekl dnes novinářům hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Krajský úřad dal dohromady katalog různých možností, jako je ubytování složené z buněk nebo montované domky. „Vždy to je o ceně a kvalitě. Předali jsme obcím, co už máme zpracované, včetně kalkulací, aby si to mohly s občany řešit,“ uvedl Grolich. Po prodlouženém víkendu chce kraj přesně zjistit, kolik lidí bude potřebovat dlouhodobé náhradní ubytování.

Mobilní bydlení lze umístit přímo do zasažených obcí. Kdo uhradí náklady, není zatím jasné, bude se to podle hejtmana řešit individuálně. Hlavní slovo budou mít obce, které mají přehled o sociální situaci a možnostech svých obyvatel.

„Je to na dohodě s obcí, jestli to bude hradit, nebo jestli se to bude hradit z toho, co ty rodiny například dostanou z veřejných sbírek, to už je na řešení těch konkrétních případů,“ popsal Grolich.

Peníze ze sbírek by se nyní měly postupně dostávat k rodinám. Charitativní organizace, které vybraly dohromady přes miliardu, už obchází domy a dávají pro začátek „rychlé peníze“. V případě Nadace Via, která zastřešuje i další sbírky, jde o 150.000 korun. Diecézní charita Brno dává 50.000 až 200.000 korun podle podle stavu poškození domu. S odstupem v druhém kole budou organizace pomáhat rodinám podle toho, kolik dostaly od pojišťoven, od státu, případně jestli například získaly nějaký stavební materiál zdarma.