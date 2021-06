Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) vyzval lidi, aby v souvislosti s bouřkami a tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku nešířili na sociálních sítích dezinformace. Viděl například informaci, že kraj odmítá pomoc vojáků, což označil za lež. Podle hejtmana by lidé měli číst informace, které kraj, policisté a hasiči vydají prostřednictvím médií. Hejtman upozornil, že by lidé neměli vozit do obcí jídlo, aby se neblokovala doprava, v obcích je všeho dostatek.

Kvůli celé situaci zasedá denně krajský štáb v Podivíně. „Poprosil bych, aby lidé vnímali, co se domluví na krizovém štábu. Jsou tam hasiči, policie, záchranné složky, neziskový sektor, starostové a my víme, jaká je situace v obcích a co je potřeba,“ uvedl Grolich.