Kotlíkové dotace slaví první pětiletku. Kolik a kde Češi dostali na ekologické vytápění?

Na výměnu neekologických kotlů v Moravskoslezském kraji, který má dlouhodobě nejhorší kvalitu ovzduší v zemi, směřovaly do regionu od roku 2012 téměř dvě miliardy korun. V kraji tak nový a ekologičtější zdroj vytápění dosud získalo téměř 19 500 domácností. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytl krajský úřad.

Kraj je v zemi průkopníkem v takzvaných kotlíkových dotacích. První žádosti o výměnu kotlů začal přijímat už v únoru 2012, zájemci o dotaci tehdy dokonce před krajským úřadem nocovali. Až do roku 2014 šlo o společný projekt kraje a ministerstva životního prostředí, které se o náklady dělily rovným dílem. Celkově bylo vyplaceno přes 200 milionů korun. Z 5285 žádostí nakonec bylo podpořeno a vyměněno 4735 kotlů.

Nejvíce zájemců je z Frýdecko-Místecka a Opavska

O rok později ministerstvo oznámilo, že spustí program dotací financovaný z evropských fondů a projekt se rozšířil do celé republiky. Vyhlášeny byly tři výzvy, v nichž dosud bylo v kraji proplaceno asi 1,77 miliardy korun. Největší díl byl právě z evropských peněz, ale žadatele podpořil také kraj či některá města a obce.

Z celkového počtu 22 649 žádostí bylo dosud vyměněno 14 686 kotlů, ale zdroje vytápění lidé budou vyměňovat až do 30. září 2023. V první z těchto tří výzev měli lidé největší zájem o kombinované kotle na uhlí a biomasu, u dalších dvou to byly kondenzační plynové kotle.

Nejvíce zájemců o výměnu kotlů je z okresů Frýdek-Místek a Opava, naopak nejméně kotlíkové dotace lákaly obyvatele Bruntálska. Kraj při kontrolách, které provádí před, ale i po proplacení dotace, neodhalil žádné podvodné jednání.

„Obecně lze říci, že u všech znečišťujících látek dojde díky výměně starého kotle za moderní nízkoemisní zdroj tepla ke snížení emisí problémových škodlivin v regionu,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák (ANO). V regionu jsou to hlavně prachové částice a benzo(a)pyren. U jedné dotační výzvy se u prachových částic předpokládá snížení emisí až ve stovkách tun, u benzo(a)pyrenu ve stovkách kilogramů.

Ať přispívají i Poláci, říká meteoroložka

Vladimíra Volná z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu ČTK řekla, že obměna kotlů má význam a vliv na kvalitu ovzduší. „Každá možnost snížení emisí do ovzduší má rozhodně význam. Samozřejmě je to těžko vyčíslitelné do jaké míry, protože samotná kvalita ovzduší je kromě vlastních zdrojů znečišťování závislá také na meteorologických podmínkách, které se v průběhu roku i meziročně výrazně mění,“ uvedla Volná. Podle ní je ale v regionu celková snaha o to, aby šlo do ovzduší co nejméně emisí. „Tím, že jsme úzce navázáni na sousedy z Polska, tak by bylo fajn, kdyby i oni k tomuto přispívali,“ doplnila Volná.

Aktuálně se v kraji uskutečňuje třetí výzva. Loni v květnu na ni měl kraj připraveno půl miliardy korun. Nachystané peníze ale lidé vyčerpali za 54 vteřin a kraj dostal příslib na zvýšení částky o další půl miliardy, koncem letošního června oznámil, že peníze dostane. Momentálně je v této výzvě schváleno 10 067 žádostí, s některými žadateli už kraj i podepsal smlouvy, další jsou ve fázi uzavírání smluv.