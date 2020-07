S velkým očekáváním vyhlížejí tisíce Čechů otevření první tuzemské pobočky irského řetězce s levnou módou Primarku. Obchod měl původně otevřít v květnu, později uvedl, že míří na podzim. Přesné datum stále známé není, nicméně zřejmě se kvapem blíží. Na pracovních portálech se začaly objevovat inzeráty, pomocí kterých Primark shání zaměstnance do své pražské pobočky. I budova na Václavském náměstí, kde se obchod bude nacházet, stavebně finišuje. Existuje ale jedno vyjádření, které způsobuje mírný zmatek.

Pracovní inzeráty lákající na práci v Primarku se na českých pracovních portálech začaly objevovat zhruba od konce června. Firma aktuálně hledá lidi na tři pozice – asistenta manažera, manažera vizuální podpory prodeje a vedoucího oddělení. Plat ani u jednoho inzerátu uvedený není, nicméně podle popisu je „konkurenceschopný“.

Speciální vzdělání pro žádnou z pozic není třeba, ovšem společnost vyžaduje angličtinu na komunikativní úrovni a i životopis musíte zaslat v angličtině. To dává smysl, obchod se bude nacházet v centru Prahy, kde je velká koncentrace turistů.

Ne jeden, ale dva Primarky v Česku! Po Praze míří i na Moravu. Víme, kdy a kde otevře

Že jde o první pobočku Primarku v Česku, je v textu několikrát vyzdvihnuto. Pracovníci podle něj dostanou možnost „ovlivnit, jak celá země bude Primark vnímat“ a zároveň se budou podílet na vzniku celé prodejny. Interiér obchodu totiž stále není dokončený a možnost mluvit do něj dostane právě manažer vizuální podpory prodeje.

Budova je krok od dostavění

Přítomnost inzerátů naznačuje, že otevření pražské pobočky proběhne brzy. Ostatně o brzkém otevření hovoří i samy inzeráty. „S kořeny v Irsku jsme se během posledních pár let rychle rozrůstali. V současné době máme přes 370 prodejen po celé Evropě a Americe. Nyní chystáme premiéru v České republice, kam chceme přinést úžasnou, cenově dostupnou módu pro lidi v Praze a jejím okolí,“ stojí u všech pracovních nabídek.

Půjde ovšem spíš o řád týdnů/měsíců, ne dní. Firma shání pracovníky do vedení prodejny, klasické prodavače (respektive asistenty prodeje), zatím ne. Navíc ještě není vše připraveno, na interiéru prodejny se teprve pracuje.

Primark v Česku: Kvůli koronaviru hrozí poloprázdné regály? Expert řekl, jak to je

Každopádně budova již stojí a zbývají jí poslední vnejší úpravy. Pro server kupi.cz to prozradila Alexandra Drozdová, která zastupuje developera Flow East. Právě ten staví na Václavském náměstí dům nazvaný The Flow Building, kde se bude Primark nacházet.

„Původní harmonogram výstavby zůstal zachován. Dokončení hrubé stavby The Flow Building je plánováno v průběhu července, nicméně jednotliví nájemci budou své prostory upravovat ještě dále po jejím dokončení,“ uvedla Drozdová a hned dodala: „Veškeré plochy určené pro maloobchod v budově si pronajímá právě Primark, jiné obchody zde tedy nebudou.“

Z května se stal podzim

Časový rámec otevření prvního Primarku v Česku je dlouhodobě velkým tématem. Podle prvotních informací měl obchod otevřít v květnu letošního roku, ale v březnu vypukla pandemie koronaviru. Firma nejdříve řešila, že její dodavatelé v Číně omezili dodávky zboží a pak byla donucena zavřít všechny své pobočky po celém světě – maloobchod se kompletně zastavil.

Nakupování v Primarku v době pandemie. | Reuters

Většina Čechů tak předpokládala, že zpoždění otevření obchodu v Česku způsobila právě nemoc covid-19. Jenže Jan Kotrbáček z poradenské společnosti Cushman & Wakefield ČR, která je jednatelem Primarku u nás, před měsícem Blesk Zprávám uvedl, že květen nikdy zamýšlen nebyl. Podle něj řetězec otevře pražskou pobočku na podzim.

Majitel už „letos“ s Prahou nepočítá

Tím by mohla být diskuze ukončena. Primark letos bude – hledají pracovníky a budova je téměř dokončena. Potvrzují to zástupci realitního sektoru i developeři. Ale paradoxně o tom nemluví samotný majitel Primarku, společnost Associated British Foods (ABF). Začátkem července na svých stránkách zveřejnila vyjádření k průběhu pandemie, kde mimo jiné řeší, jak byla celá situace pro Primark těžká a zmiňuje budoucnost značky – zatím bez Česka.

Primark v Praze bude „obrovský“. Expert zmínil ceny i strach konkurence

Je to ale složitější. ABF říká, že do konce letošního fiskálního roku chce otevřít pět poboček, z čehož jednu v Paříži, tři v USA a jednu ve Varšavě. Letošní fiskální rok firmě končí v září. Takže pražská prodejna zřejmě neotevře dříve než v tomto datu, což je zpráva, kterou většina fanoušků nejspíš nechtěla slyšet.

ABF ve zprávě také uvedlo, že zavřené Primarky během pandemie tratily 650 milionů liber měsíčně (19,2 miliardy korun). A jakmile znovu otevřely, lidé vyrazili ve velkém nakupovat dětské oblečení a noční prádlo. Produkty určené na cestování ještě pořád nemají téměř řádný odbyt. Obchod byl donucen nakupování podpořit výprodeji.

Chystá se i do Brna a Bratislavy

Prvním Primarkem ve střední Evropě, když nepočítáme Rakousko, bude tedy pobočka ve Varšavě, která otevře během léta. Za ní bude (snad) následovat obchod v Praze. Plány pro region jsou ale větší, s Primarkem se počítá i v Brně – tento obchod má být ještě levnější než ostatní. A svou prodejnu eventuálně dostane i slovenská metropole Bratislava.