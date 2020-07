Pomalu začínají dozrávat rajčata a lidé opět řeší, jak červené plody správně skladovat. Stále totiž nepanuje shoda, zda je dávat do lednice, nebo ne. Kdo je nechá venku, méně ovlivní jejich chuť, zaznívalo donedávna. Předtím byla zase klasikou lednice. Jenže němečtí vědci z Univerzity v Göttingenu zjistili, že to jedno – rajčata chutnala stejně z linky i lednice. Zástupci Zelinářské unie Čech a Moravy vysvětlují, že celá věc je složitější, každopádně doporučují dbát na čerstvost a původ plodů.

U většiny Čechů byl vývoj podobný. Vyrůstali v rodině, kde se rajčata dávala do ledničky, protože to tak dělali všichni. Pak se někde dočetli, že ve skutečnosti rajčata patří ven. Začali nad tím přemýšlet – v obchodě taky nejsou chlazená, takže to dává smysl, řekli si. Ve výsledku ale své chování změnil málokdo.

Chuťový rozdíl mezi rajčaty skladovanými v lednici a venku není tak výrazný, aby ho každý okamžitě zaznamenal. Odborníci z Univerzity v Göttingenu to nyní potvrdili vědeckým zkoumáním, ke kterému přivolali profesionální ochutnávače. Nevyhazujte slupky a stonky z ovoce a zeleniny. Mají zdaleka nejvíc vitamínů

Ti dostali dva druhy rajčat – jedno bylo několik dní uchovávané v 7 stupních Celsia, tedy v lednici, druhé volně na kuchyňské lince ve 20 stupních Celsia. Ochutnávači samozřejmě nevěděli, které je které. A každé hodnotili podle sladkosti, kyselosti a šťavnatosti. Výsledek? Rozdíl mezi oběma nepoznali.

Celé znění výzkumu vyšlo v odborném časopise Frontiers in Plant Science. Jeho vedoucí autorka Larissa Kanski zmínila, že obvykle řetězec z farmy až na talíř je tak dlouhý, že chvíle v lednici chuti rajčeti skutečně neuškodí – ale musí být plně zralé.

Zelináři: Teplo rajčatům vyloženě svědčí

Alice Kouřilová ze Zelinářské unie Čech a Moravy připomněla, že hodnotit rajčata jako celek je těžké. Odrůd existuje celá řada a každá má odlišnou vůni a chuť. Výslednou chuť navíc velmi ovlivňuje to, v jakém období bylo rajče sklizeno a jak bylo zralé.

„Pokud chcete vůni a chuť porovnávat, nemůžete to zkoušet na rajčeti z lednice, ale na rajčeti pokojové teploty,“ zdůraznila Kouřilová pro Blesk Zprávy a dodala: „Rajčeti vysloveně svědčí vyšší teplota – vůbec nevadí, když se sklízí za horka, naopak s vyšší teplotou se uvolňuje lykopen a stává se přijatelnější pro lidský organismus.“ Lykopen je barvivo, díky kterému jsou rajčata červená. Má antioxidační účinky prospěšné pro lidské zdraví.

Lednice má podle Kouřilové smysl, pokud potřebujete prodloužit trvanlivost rajčete, které je plně dozrálé a čerstvě po sklizni. Pokud však nebylo dozrálé, pak nedává smysl ho chladit – chuť se mu tím nezlepší, jen si budete déle uchovávat ne příliš dobré rajče.

Na české meruňky a třešně letos zapomeňte. Ovocnáři varují před bídnou úrodou kvůli mrazům

Zelinářka raději vidí rajčata venku z lednice

Nejlepší je ale otázku lednice a dlouhého skladování vůbec neřešit. „Naši pěstitelé říkají zákazníkům, ať rajčata nenakupují do zásoby, ale raději vždy čerstvá – a ať je do ledničky nedávají, ale nechají třeba na misce na stole – tam určitě dlouho nevydrží, když si při každé cestě kolem zobnou a vychutnají chuť rajčete tak, jak se má,“ popisuje Kouřilová.

Zelinářka také doporučuje lidem, ať se zajímají o to, odkud rajčata pochází. „Ta naše česká jsou skutečně čerstvá, protože nemusí být přepravována na dlouhou vzdálenost. Proto mohou být sklízena v plné zralosti – tudíž voňavá a plně chutnající,“ vyzdvihla výhody české produkce odbornice. A zmínila, že pro rajčata Češi nemusí nutně do supermarketů, často je prodávají přímo samy farmy, které ochotně poradí, jak s jejich rajčaty naložit.