Ceny zeleniny a ovoce nejspíš zůstanou na nynější úrovni kvůli nedostatku těchto komodit v Evropě. Cenu určuje množství zeleniny vypěstované v jihoevropských státech, kde nastal výpadek produkce kvůli koronavirové pandemii, sdělil ve středu ČTK mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha. Španělsko a Itálie jsou jedny z nejhůře postižených evropských států. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) v dubnu meziročně zdražilo ovoce skoro o čtvrtinu. Ceny by se podle zemědělců neměly dál zvyšovat, v sezoně však zřejmě neklesnou.

Podle tajemníka Agrární komory ČR Jana Doležala je v současné situaci vývoj cen těžké předvídat.

V dubnu zrychlil podle údajů Českého statistického úřadu meziroční růst cen potravin a nealkoholických nápojů. Téměř o čtvrtinu zdražilo ovoce, za zeleninu kupující platili téměř o 12 procent více. Ceny vepřového masa stouply proti loňskému dubnu skoro o 19 procent, mouka zdražila o 16,6 procenta a cukr o 16,2 procenta.

Dolů ceny jen tak nepůjdou

U cukru očekává Doležal mírný nárůst cen, podle něj se dosud cukr prodával „pod cenou". „Momentálně ve světě chybí asi osm milionů tun této komodity a cena by se tak měla z pohledu cukrovarů, ale i pěstitelů cukrové řepy začít normalizovat. Z pohledu spotřebitele by se však i kvůli dosavadní cenové politice maloobchodu nemělo jednat o zásadní zdražení," řekl ČTK Doležal.

Ceny ovoce a zeleniny se podle Píchy udrží na současné výši, nepůjdou v sezoně příliš dolů. Například u rajčat se daří díky skleníkům postupně navyšovat českou produkci, spotřeba je ale daleko vyšší. Obecně je u zeleniny soběstačnost ČR zhruba třetinová.

Přebytečné mléko a hovězí

Pokles cen se podle něj krátkodobě očekává u vepřového masa. Čína jej přestala dovážet. Zásoby se tak společně s přebytečným mlékem a hovězím masem začínají hromadit. Navíc se očekává krize, tedy menší spotřeba.

„Problém představuje v současné době především nadvýroba v některých členských státech EU, nicméně například v Německu a Francii již přikročili k vyplácení kompenzací za dobrovolné snížení produkce. Stejně tak se v ČR nakoupilo sušené mléko do státních rezerv a EU otevřela intervenční nákupy a podporu soukromého skladování,“ uzavřel Doležal.