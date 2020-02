I když v noci na Sněžce dosáhla rychlost větru v nárazu 184 kilometrů v hodině, nedosáhl vítr spojený s tlakovou níží Sabina v Česku síly orkánu. To by musel vát minimálně deset minut silou nejméně 108 kilometrů v hodině. Uvedl to meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Pavel Šimandl.

„V Česku vál silný vítr až vichřice na horách, ale orkán to nebyl. Orkán musí mít rychlost větru nad třicet metrů za sekundu, a to nedosáhl. Průměrná rychlost znamená minimálně deset minut foukat 30 metrů za sekundu, to jsme na žádné stanici nezaznamenali. Nárazy jsou jiná věc, to je pouze krátkodobé zesílení,“ uvedl Šimandl.