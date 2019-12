Pro některé bohužel není dnešní dnem jen čekání na ohňostroj. S velkou tragédií se na silvestra vyrovnává rodina desetileté dívky z anglického hrabství Nottinghamshire. Dívku těsně před Vánoci, v neděli 22. prosince, srazila sanitka. Místní policie dnes oznámila, že podlehla svým zraněním.

„Záchranáři v tu chvíli mířili za pacientem, malé chodkyně si zřejmě nevšimli. Jménem celé Policie Nottinghamshire chceme vyjádřit rodině upřímnou soustrast a požádat o všechny, aby respektovali jejich soukromí,“ uvedl mluvčí policie. Vyšetřovatelé pátrají po svědcích nehody a procházejí záznamy z kamery sanitky.

Oznámení o nehodě:

Low Wood Road in Bulwell is currently closed between its junctions with Hempshill Lane and Seller's Wood Drive, following a serious collision in the area