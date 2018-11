Andrej Babiš ml. si může ublížit, varuje Josef. Sám pečuje o syna se schizofrenií

U Josefova syna propukla nemoc před osmnácti lety, když mu bylo necelých 20 let. „Učil jsem se schizofrenii poznávat tři roky, než jsem si se svým synem porozuměl,“ řekl pro Blesk Zprávy Josef, který je v kontaktu s dalšími rodiči, kteří mají děti s touto duševní chorobou.

„Rodiče jsou zneklidněni. Musíte se vžít do jejich situace, kdy se my jako rodiče o své děti staráme a nechceme, aby je někdo obtěžoval a tím zhoršoval projevy jejich nemoci. Chceme, aby měly klid a mohly s námi spokojeně žít ve společné domácnosti,“ přeje si Josef.

„Chápu pana Babiše. Lidé sice říkají, že chtěl syna „uklidit“, ale on ho chtěl ušetřit tlaku veřejnosti. Nikdo se totiž nezamýšlí nad jednou věcí - Andreje Babiše mladšího může tohle všechno velmi rozrušit a může si i ublížit. A kdo pak za to ponese odpovědnost?“ dodal otec syna se schizofrenií.

„Babiš ml. si může začít myslet, že otci ublížil“

Podle vlastní zkušenosti nahlíží Josef i na chování Babiše juniora, ačkoliv podotýká, že netuší, v jaké fázi je jeho nemoc nebo jaký má vztah se svým otcem.

„Pacient trpící schizofrenií se chce vždy zavděčit tomu, kdo ho osloví ke komunikaci, chce si udržet přízeň, protože sám má problém s navazováním kontaktů a je rád, že si ho někdo všiml. Je to pro něj známka, že nepatří mimo společnost, že ho okolí, se kterým má malý kontakt, prostě bere,“ vysvětluje bývalý speciální pedagog.

„Pokud má pan Babiš mladší se svým otcem dobrý vztah a teď se k němu donese, co se děje, může si začít myslet, že svému otci nějak ublížil, bude mu to vrtat hlavou, zda se na něj táta nezlobí a může ho to dostat do stresu a úzkosti, kterou nemusí zvládnout,“ varuje Josef.

„Schizofrenik udělá to, co chcete vy“

Podle Josefa schizofrenik udělá, co chcete vy, řekne to, co chcete slyšet, protože se chce zavděčit, aby byl, z jeho pohledu, pro vás rovnocenný partner. Po zhlédnutí reportáže portálu Seznam Zprávy má Josef dojem, že s novináři Andrej Babiš mladší komunikoval právě proto, aby na ně dobře zapůsobil a udržel si s nimi kontakt, protože ve své bezelstnosti a upřímnosti nepředpokládal, že ho někdo oslovuje s nějakým cílem, ale že s ním chce opravdu upřímně navázat kamarádství.

„Když chci u schizofrenika uspět a navázat kontakt, tak ho požádám, aby pro mě něco udělal - a ten schizofrenik to vždy udělá a to byla přesně ta situace, proč Babiš mladší reagoval - protože ho požádali, aby jim něco řekl, a to je to, na co každý schizofrenik slyší,“ myslí si Josef, který se z reportáže domnívá, že Andrej Babiš junior nemocný je.

„Pokud tedy takto požádáte pacienta se schizofrenií o laskavost či ho pozdravíte, pro něj to znamená, že mu dodáváte najevo svůj respekt vůči němu, což je pro něj životně důležité. Schizofrenie je o ztrátě sebevědomí a nejistotě ve všem. Pomáháte mu tím opětně budovat smysluplnost a užitečnost jeho vlastního života, kterou schizofrenici stále hledají,“ upřesňuje Josef.

Maily pro policii a novináře? Běžná věc

Že Andrej Babiš mladší psal novinářům a policii, považuje Josef u schizofreniků za běžný jev.

„Někteří schizofrenici málo spí, tak píšou e-maily. Znám případ, kdy muž-schizofrenik psal maily na policii s udáním, protože chtěl zkrátka s někým komunikovat,“ popisuje Josef a dodává: „Znám i případy, kdy schizofrenik přijde na policii si stěžovat na své rodiče. I když se o ně staráme, schizofrenici jsou prostě takoví, myslí si, že jim všichni ubližují.“ Lidem trpícím schizofrenií chybí zpětný náhled na svoje chování a jednání.

Josef: Únos? Tomu nevěřím

Andrej Babiš mladší tvrdí, že na Krym cestoval nedobrovolně, či tam byl dokonce unesen. Jeho pečovatel Petr Protopopov i jeho otec hovoří o opaku. „Když se schizofrenikům něco líbí a pak to ztratí, tak na to nadávají. Ve chvíli, kdy ztratí pozitivní prostředí, tak se v určité fázi nemoci brání tímto způsobem,“ vysvětluje Josef s tím, že podobné situace zažil i se svým synem.

„Můj syn zbožňoval svého dědu, pracovali spolu na zahrádce. Ve chvíli, kdy děda odjel, syn obrátil a začal tvrdit, že děda ho tam nechal a vykašlal se na něj a začal na všem, co spolu kdy prožili, hledal jen negativa a postupně k nim přidávat i ostatní události, které s dědou neměly nic společného. Dále ještě syn pokračoval, že právě ten děda zavinil vše nepříznivé v jeho životě,“ přispívá Josef zkušeností ze svého života.

„Je hodně pravděpodobné, že Andrej Babiš mladší jel na Krym dobrovolně, teď tvrdí, jak se bál a jak ho týrali, protože tam byl šťastný a on se chce do tohoto stavu štěstí vrátit,“ doplňuje Josef další podrobnosti.

„Andrej junior potřebuje hlavně klid“

Pan Josef si myslí, že synovi premiéra by prospělo, kdyby ho jeho otec přestěhoval opět někam, kde ho nebude moci nikdo kontaktovat, aby tam měl se svojí matkou pohodu a klid. Nesouhlasí ani s tvrzením, že Andrej Babiš mladší je plně za své chování a jednání zodpovědný. „To si skutečně nemyslím,“ uzavírá Josef, který si hlavně přeje, aby lidem se schizofrenií a jejich rodinám byl dopřán klid.