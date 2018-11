„Unesený” Babišův syn: Pilot boeingu se schizofrenií?! Psychiatr promluvil

Když už se zdálo, že kauza Čapí hnízdo vyhasne a vše doposud zmíněné pohltí prach a popel, přišel šok! Investigativní novinářka Sabina Slonková a její kolega Jiří Kubík oheň znovu pořádně rozdmýchali, když ve „švýcarském exilu“ objevili jednoho z obviněných v dotačním skandálu, Andreje Babiše juniora (33). Ten doposud ale v kauze nevypovídal. Proti jeho výpovědi byl totiž nejspíše otec a premiér Andrej Babiš (64, Hnutí ANO), ale také zdravotní zpráva od psychiatričky Dity Protopopové, ne náhodou do nedávna kandidující do zastupitelstva Prahy 8 za ANO.

I když policie syna předsedy vlády Babiše zatím nevyslechla a do dnešního dne byl prakticky neznámým člověkem, pár věcí o něm a jeho sestře, která je obviněná s ním, víme.

Babiš: Odporný útok na mé děti. Kalousek: Do hnoje je zatáhl on sám

Mladý Andrej Babiš chtěl být vždy pilotem a také se jím stal. Pravidelně usedal do kabiny Boeingu 737, se kterým létal pod společností Travel Servis. Po neshodách s vedením ho ale jeden z největších českých leteckých dopravců vyrazil. Údajně kvůli tomu, že se nebyl schopen podřídit autoritám. Další z mála informací uvádí, že si v roce 2016 pořídil rodinný dům v pražské čtvrti Ďáblice. Od této chvíle do teď po něm nebylo ani vidu ani slechu. Podle zpráv deníku Aha! trpí schizofrenií. Nyní pobývá se svojí matkou ve Švýcarsku.

Podobně neznámá je i jeho sestra a také další obviněná v dotační kauze, Andriana Bobeková (39). Ta měla do roku 2008 působit jako místopředsedkyně představenstva společnosti Imoba, pod kterou právě farma Čapí hnízdo spadá. Dceru českého premiéra Babiše údajně také sužují psychické problémy. Podle slov svého otce od 16 let trpí bipolární poruchou.

Jsou poruchy potomků miliardáře dědičné?

Podle odborníků je dědičnost možná, ale nikoli zásadní. Při onemocnění schizofrenií, kterou údajně trpí Babiš Jr., sice hraje dědičnost roli, ale výsledky různých studií nejčastěji uvádějí, že riziko onemocnění je 13% v případě, že jí trpí jeden z rodičů, a 24%, když ji má otec i matka.

U bipolární poruchy neboli maniodeprese se dá o dědičnosti mluvit spíše. Jedná se ale především o určitou formu dispozic, které se u nemocného rozvíjejí vlivem prostředí (vztahy, životní události). Porucha se pak může, ale také nemusí projevit. Četnost této psychické nemoci je asi kolem 1 až 3 %. Trpí-li maniodepresí jeden z rodičů, riziko stoupá na 10 až 20 %.

Podle předního psychiatra Jana Cimického (70) se o dědičnosti vedou stále spory. „Dědičné je to třeba u jednovaječných dvojčat. Nedá se říct, že by to přecházelo z generace na generaci,“ řekl odborník deníku Aha!.

