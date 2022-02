Stejně jako mnoho jiných Ukrajinců, i Světlana přišla do Česka za prací. „Po odpojení od Ruska na počátku devadesátých let byla na Ukrajině strašná bída, takže za prací do zahraničí a lepším životem nás vyjela spousta. Já jsem odjela nejprve v roce 1992 do Banské Bystrice, kde jsem pracovala jako švadlena,“ vzpomíná pro Blesk.cz.

Poté se dostala do České republiky, kde poznala svého budoucího manžela a kde už zůstala. „Vdala jsem se, narodil se nám syn Radek (22). Dnes uklízím ve škole a vedu keramický kroužek, což mě moc baví a naplňuje,“ vysvětluje.

Silné rodinné vazby

Ačkoli už pětadvacet let spokojeně žije v Česku, situaci na Ukrajině pečlivě sleduje, a než přišla covidová pandemie, jezdila s rodinou za příbuznými do Mukačeva v Zakarpatské oblasti jednou ročně.

„Naposledy jsem tam byla na svatbě neteře, oslavili jsme tam s celou rodinou i synovy osmnáctiny, mám tam maminku,“ popisuje pevné rodinné vazby Světlana. Její neteř s manželem zase byla navštívit svou tetu a společně se podívali do Prahy.

Aktuální vážný konflikt všechny vyděsil. Světlana si ani v koutku duše nedokáže představit, že by válka postihla i její nejbližší. „Mukačevo je u slovenských hranic, tak doufáme, že Putin nebude potřebovat celou Ukrajinu. Ale Doněck a celá ta oblast kolem na východě, to je hrůza. Kam teď budou ti lidé utíkat,“ zamýšlí se.

Švagr by šel do války

Situaci řeší i se svou rodinou a ví, že lidé začínají hledat zadní vrátka. „Švagr celý život pracoval v cizině, teď je doma na Ukrajině a čeká, jaký bude vývoj. Sestra se ho ptala, kam budou utíkat, když bude válka. Odpověděl, že on samozřejmě půjde do války a oni ostatní k mojí rodině na Moravě,“ popisuje.

Velké obavy má i o svou maminku, která v květnu oslaví sedmdesátiny. „Přemýšlím, jak bychom ji k nám dostali, nemá ani pas. Nikdy nikam nejezdila, v Česku byla naposledy, když se mi narodil syn,“ přemítá.

Strach o syna

Nejvíce do pláče bylo Světlaně právě ve chvíli, kdy si uvědomila, že v ohrožení by mohl být i její syn Radek. „Už volají do zbraně. Náš Ráďa se narodil v Česku, kdyby se ale narodil na Ukrajině, tak by teď nejspíš šel do války. A já bych se zbláznila,“ popsala okamžiky, kdy v současné situaci neudržela slzy.

Pocit sklíčenosti v rodilé Ukrajince posílil i rozhovor s neteří, která Světlaně popsala všudypřítomné přípravy na válku. „Na Zakarpatí máme několik vojenských základen a neteř, když jela ze svatby, pozorovala, jak se celá kolona tanků nakládala na vlak a odjížděla na východ země. Hodinu čekali, až kolona přejede,“ popisuje a dodává: „Vykládá se, že válka bude a pak bude každá ruka dobrá.“

