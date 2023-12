Rodiče tragicky zesnulého Romana (†15) Vánoce slavit nebudou: Nad vodou nás drží podpora lidí!

Roman si vzal život 20. listopadu skokem ze střechy základní školy v Parchovanech na Slovensku. Důvodem měla být drsná šikana ze strany spolužaček. Ty si nebohého chlapce těsně před osudným skokem ze střechy natáčely. Ve videu, které koluje po internetu, Romana k sebevraždě dokonce hecovaly! „Romane, skoč!“ pořvávala jedna z nich. Romanovi rodiče stále truchlí a se smrtí svého syna se nesrovnali.

Při přípravách na vánoční svátky prý Roman rád přidal ruku k dílu. Mezi jeho oblíbené aktivity patřilo vaření. Tento rok se rodina ale rozhodla Vánoce neslavit. „Svátky mi ani nepřipomínejte. U nás, a nejen letos, nebudou. Po události, která se stala a která navždy změnila náš život, jakkoli to zní, nemáme chuť něco slavit. Zůstanou jen vzpomínky na to, když jsme Vánoce slavili ve třech. Nikdy nezapomenu na to, když byl Románek malý a vzal jsem ho do náručí, aby mohl položit na vrchol stromku hvězdu. Na svátky se vždy těšil, protože věděl, že přijdu domů a něco mu přinesu,“ uvedl otec pro deník Nový Čas.

Rodičům chodí denně obrovské množství konejšivých zpráv. Podporu vyjadřují lidé i z ciziny. Firma, která v minulosti zaměstnávala Romanova otce, poslala údajně věnec na hrob. Této podpory si oba manželé velmi váží a tvrdí, že je obecně drží nad vodou. „Píší nám nejen ze Slovenska, či z Evropy, ale dokonce i z Kanady. Volají od rána do večera. Například ve čtvrtek jsem strávila několik hodin telefonováním. Na chmurné myšlenky, při tomto počtu zpráv a telefonátů nemám čas,“ doplnila Iveta.

Nejvíce si však váží nedávného vzkazu v podobě dopisu, který napsala třiadevadesátiletá paní z vedlejší obce. „Dopis byl psán perem a upřímně mě dojal. Napsala nám ho paní v pokročilém věku, jejíž muž byl zavražděn před 53 lety. Pracoval ve škole. Z fotografií, které k dopisu přiložila, je vidět, že na jeho pohřeb přišla celá obec a lidé si ho uctili. Tuto paní zklamalo, když viděla, kolik lidí přišlo na pohřeb Romana.“

Ne všichni však projevují zármutek. Někteří obyvatelé Parchovan jsou podle Ivety naštvaní za to, že na školu podali trestní oznámení a sepsali petici na odvolání ředitele školy. Ani to je však podle jejich slov nezastaví v boji. Jejich jediným přáním je, aby se Romanovi dostalo spravedlnosti a aby k podobným případům už nedocházelo.