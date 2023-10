Šok po návratu z dovolené: Nešťastnici omylem zdemolovali dům!

Na tento telefonát od své sousedky Susan nadosmrti nezapomeneme. Rodačka z americké Atlanty si užívala dovolenou, když jí zazvonil telefon. „Najala sis někoho, aby zboural tvůj dům?“ zeptala se jí sousedka. Šokovaná Susan odpověděla jen, že „ne“. Na to jí sousedka sdělila, že jí právě někdo barák zdemoloval.

Žena ze sousedství prý dělníky konfrontovala, ale nedočkala se od nich odpovědí. Susan pro televizní kanál Fox 5 Atlanta řekla, že na ni byli hrubí. Jeden z nich jí prý řekl, „aby zmlkla a starala se o své věci.“

Susan se proto obrátila na příbuzného, který se na místo rozjel. Poté, co zkontroloval všechny dokumenty, dělník prý připustil, že je na špatné adrese. Naštěstí ve chvíli demolice v domě nikdo nebydlel. „Je to zabedněné zhruba patnáct let,“ připustila Susan s tím, že se ale o dům i pozemek starají. „Stále zjišťujeme, co dělat,“ dodala. Firma zodpovědná za demolici se jí ještě neozvala. „Je těžké uvěřit, že si někdo myslí, že má právo prostě přijít, něco zničit, odejít od toho,“ uvedla s tím, že se ani firma neobtěžovala omluvit se.