Stanislav otrávil manželku, děti (†14 a †12) a zastřelil se! Vyšetřovatelé případ odložili

K hrůzné události mělo dojít v rozmezí od 14. ledna do dopoledne 15. ledna. Třiapadesátiletý Stanislav podle závěrů policie podal své manželce Erice a dětem Zuzaně a Martinovi dosud nezjištěnou toxickou látku. „Oběma dětem poté, co jim tuto látku podal, překryl dýchací otvory neznámým předmětem a způsobem, čímž zabránil přísunu kyslíku do jejich organismu,“ vysvětlila detaily vraždy policie.

Všechny tři osoby podle pozdějších výsledků pitvy zemřely v důsledku akutní otravy organismu. S těly svých nejbližších pak Stanislav prý žil v bytě ještě dva dny, než proti sobě 17. ledna obrátil legálně drženou zbraň a vzal si život. Podle slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ měl muž tou dobou v těle 0,69 promile alkoholu.

Žili dvojí život

Police oznámila, že ukončila veškerá znalecká zkoumání, analýzy výsledků a zajištění důkazů a stop. Smutný případ je tak u svého konce. „Trestní stíhání je nepřípustné, protože osoba, která se tohoto skutku dopustila, zemřela,“ uvedla policie.

Podle dřívějších informací sousedů se jednalo o bezproblémovou rodinu, blízký známý manželů ale tehdy mluvil o přesném opaku. V rodině prý panovaly problémy a Stanislav měl být vůči své ženě a dětem velmi despotický. „Vztahy v rodině byly krásné jen naoko. Žili zkrátka dvojí život. Jeden před lidmi a druhý za dveřmi svého bytu. On to tak chtěl a žena s dětmi se mu podřídily,“ šokoval muž.

Vraždil Stanislav kvůli ztrátě peněz?

Stanislav měl podle zdroje firmu se svým bratrem. Mezi sourozenci došlo k rozepři a Slovák o svůj podíl přišel a finanční situace v rodině šla prudce z kopce. „Byli zvyklí na nadstandard a najednou došlo k nebývalému zvratu. Erika nepracovala, starala se o děti a chod domácnosti. Je možné, že měl strach z chudoby, možná i ze ztráty bydlení, růstu cen potravin i energií, prostě to nezvládl a udělal to, co udělal. Ať už je to jakkoli, jejich životy už nic nevrátí,“ popsal rodinnou situaci známý.