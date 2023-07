Přes třicet zraněných a dva mrtví: Nad nebezpečným obchvatem u Chýnova kroutí hlavou i expert

Desítky minut bojovali záchranáři o život mladé ženy, která byla účastnicí vážné dopravní nehody začátkem července na křižovatce v Chýnově. Bohužel, snaha záchranářů byla marná a žena na místě svým zraněním podlehla. O devět dní dříve, stejné místo. 56letý řidič motorky jel po hlavní, osobní auto ve stejnou chvíli vyjíždělo z vedlejší a motorkáře srazilo.

I v tomto případě hrála v případu hlavní roli nepozornost a nedání přednosti. Šofér osobního vozu vyjížděl totiž z vedlejší, kde se chtěl pravděpodobně napojit na hlavní silnici a motorkáře přehlídl. Obchvat přitom otevřeli začátkem října loňského roku. Důvodem bylo, aby si město oddychlo od tranzitní dopravy. Před otevřením projelo obcí na 15 tisíc aut, z toho 2500 bylo nákladních. Nový obchvat vedoucí jižně Chýnova se před obcí stáčí do půlkruhu, protíná ho zmíněná velká křižovatka.

Přes 30 zraněných

Pro policisty je chýnovská křižovatka takovou „druhou kanceláří“. Od jeho otevření tam zasahovali už více jak sedmnáctkrát. „Ve všech případech se jednalo o nedání přednosti oproti svislé dopravní značce Dej přednost v jízdě!“ popsala mluvčí táborských policistů

Celkově se při nehodách zranilo 31 lidí lehce, více jak tři těžce a dva lidé zemřeli. Jde o poslední případy, ke kterým došlo v rozmezí pouhých devíti dní. „Jedná se o novou stavbu, která výrazně změnila dosavadní uspořádání provozu na silnici č. II/409. Především se původní hlavní silnice č. II/409 stala vedlejší. Řidiči se tak musí plně věnovat řízení motorového vozidla a sledovat situaci v silničním provozu, zejména dopravní značení,“ dodávají dopravní policisté s tím, že křižovatka je jinak dobře označená dopravními značkami, které jsou zvýrazněné.

Nebezpečí na každém rohu

Lidé na sociálních sítích hojně diskutují nad tím, že je křižovatka nebezpečná. Stěžují si na špatné značení, vysokou rychlost nebo třeba na to, že se ke křížení přijíždí z jedné strany do kopce a pořádně je vidět až za horizontem.

A s tím ve většině souhlasí i dopravní expert Platformy VIZE 0 Roman Budský. „Tady je to velmi nebezpečné. V první řadě bych nechal v místě křižovatky snížit rychlost na 70 kilometrů v hodině a dal tam výstražné radary, aby šofér opravdu zpomalil. Nejde mi do hlavy, proč tam jsou tři pruhy hned vedle sebe, jeden rovně a dva odbočovací, pro řidiče to je velmi matoucí a nebezpečné,“ popisuje expert Budský s tím, že situaci by nejlépe vyřešilo vybudování kruhového objezdu. Kroutí navíc hlavou nad tím, jak někdo mohl takto nebezpečný úsek navrhnout.

Popisuje i příklad nebezpečné situace. „Pro řidiče z vedlejší je extrémně složité si uhlídat celkem šest pruhů. Někdo se mu například může i schovat za jiné auto nebo kamion, osobák bude odbočovat doleva ale přes návěs nebude vidět. Řidič z vedlejší o něm nebude vědět a řekne si tedy, že to stihne a bum, najednou je tam další nehoda,“ doplňuje.

Petice neprošla

Mezi obyvateli vznikla i petice za snížení rychlost o dvacet kilometrů v hodině. Ta ale kvůli tomu, že jde o hlavní tah mimo zástavbu na Pelhřimov, neprošla. Přitom ji razantně doporučuje i Budský, podle kterého by se díky tomu podařilo předejít smrtelným nebo vážným nehodám. „Chybí mi tady například výrazná a velká stopka pro řidiče z vedlejší. Nebo například velké značky, které známe z dálnic, nebo psychologické brzdy,“ dodává Budský. Zmíněné optické brzdy jsou nakreslené čáry na silnici, které řidiče mnohdy i donutí přibrzdit.

Podle policie je obchvat přehledný. „Doporučení ze strany policistů je, sledovat dopravní značky a plně se věnovat řízení a situaci v křižovatce. Aktualizovat si mapové podklady v navigacích a nejezdit podle zvyku,“ zakončili.