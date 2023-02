V červnu 2020 na této křižovatce například smetl kamion osobní auto. Řidička „osobáku“ skončila ve vážném stavu. V červenci 2019 se ve stejném místě srazil kamion s osobním autem. Dva lidé na místě zemřeli, ženu v kritickém stavu přepravoval do Brna vrtulník. To je jen malý výčet nehod, které se tu staly.

Do Ratíškovic objízďkou

upozornila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.

Hlavní tah ve směru z Veselí nad Moravou na Břeclav a zpět bude průjezdný. „Zpočátku se bude jednat jen o omezení nejvyšší povolené rychlosti, později přibudou semafory,“ pokračovala mluvčí ŘSD.

Řidiči směřující do Hodonína mohou jet přes Rohatec nebo další dva vjezdy ze silnice I/55. Do Ratíškovic to bude složitější, protože řidiči to musí „vzít“ přes Dubňany.“„Předpokládá cena stavby je 18 milionů korun bez DPH,“ dodala Trubelíková.