Blíženci

Drahá polovička to s vámi nemá lehké, protože jste stále v pohybu. Někdy celý dne spíte, jindy nejste k nalezení. Momentálně vás to přitahuje ke sportu, ale nechcete ho provozovat sami. To byste nebyli vy, aby se vám nezalíbilo něco nevšedního!