Kozoroh

Dávejte si moc velký pozor, ať si mezi kolegy nepokazíte reputaci. Ano, jděte si za svým cílem, ale nechovejte moc neurvale ke kolegům. To víte, že se to šéfovi nebude líbit. Je pravda, že si to nemusíte ani uvědomit. Jste tvrdí lidé.